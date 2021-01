Devi provare questi deliziosi biscotti al limone, per sole 50 cal, saranno pronti in 15 minuti, ricchi, fragranti, inconfondibile, dal sapore unico!

Sono pronti in pochissimo tempo, ideali sia per la prima colazione che per la merenda, dei dolcetti pieni di gusto semplici e leggerissimi, con il loro bassissimo apporto di calorie.

La ricetta dei biscotti al limone morbidissimi!

Sono perfetti da consumare in ogni momento della giornata, per una pausa fatta di dolcezza, senza sensi di colpa. Uno dei tanti vantaggi di questi biscottini, oltre ad essere il pochissimo tempo di preparazione e cottura, la loro realizzazione è molto semplice, il procedimento è facilissimo da seguire e molto svegli sbrigativo, dalla prima consistenza vi renderete subito conto di quanto sia speciale questa ricetta.

La loro peculiarità è sicuramente il profumo delizioso, sono un ottimo dolce anche per accompagnare una tisana bollente è una bella tazza di te. Vediamo come preparare questi squisiti e morbidissimi biscotti dal gusto delicato, dal basso apporto calorico, e dalla fragranza inimitabile.

Vediamo come andare a comporre una trentina di biscotti, per circa 50 cal l’uno.

Ingredienti

Abbiamo bisogno di 250 g di farina integrale, 50 g di olio di semi di arachidi, quattro cucchiai di miele, un uovo, il succo di un limone, la scorza grattugiata di un limone, 8 g di lievito per dolci, e per spolverizzare dello zucchero a velo.

Preparazione

Come prima cosa, prendiamo un recipiente bello ampio, andiamo a lavorare l’uovo con il miele. Iniziamo a mescolare questi due ingredienti con delle fruste elettriche, continuiamo a mescolare aggiungendo il succo del limone e la sua scorza, versiamo a filo l’olio di semi di arachidi, e via via il lievito e la farina setacciata.

Ora lavoriamo l’impasto fino a che non sarà morbido ed omogeneo. Lasciamo riposare per un’oretta circa in frigorifero. Trascorso il tempo del riposo possiamo iniziare a dare forma ai nostri biscottini, creiamo delle palline grandi come una noce circa. Posizioniamo poi biscotti distanti l’uno dall’altro su teglia ricoperta da carta forno poiché durante la cottura lieviteranno un pochino.

Cuociamo in forno caldo ventilato a 180° per un massimo di 15 minuti, una volta che saranno pronti lasciamoli raffreddare e gustiamoli insieme a tutta la famiglia.