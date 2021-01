In questo primissimo giorno del 2021 scopriamo insieme cosa ha in serbo per noi il nuovo anno.

Dopo una lunga e a tratti estenuante attesa, il nuovo anno è finalmente giunto. Le attese in merito sono sicuramente tante, così come lo è la voglia di riscattarsi che ognuno di noi sente dentro da ormai diversi mesi. Per questo motivo, in questo primo giorno del 2021, cercheremo di capire insieme cosa riserverà questo nuovo anno ad ogni segno zodiacale. Un modo come un altro per capire cosa attenderci e come muoverci per vivere al meglio la nostra vita.

Ecco cosa ti aspetta ne 2021 in base al tuo segno zodiacale

Ariete – L’effetto sorpresa

Anche se non te ne rendi conto, nella vita ti piace stupirti. Il nuovo anno potrebbe appagare questo tuo bisogno, portandoti diverse sorprese tutte da vivere e da assaporare. Si tratterà quindi di un anno dinamico, nel quale potrai muoverti con una certa flessibilità. Un anno che se saprai affrontare le cose nel modo giusto potrebbe rivelarsi indicatore di tanti aspetti di te, nonché portatore di momenti preziosi da vivere sia da sola che con le persone che ami.

Toro – Le possibilità

Ebbene si, il 2021 si aprirà con un ventaglio di possibilità che ti si mostreranno fin dai primi mesi. Che si tratti del tuo tempo libero, del lavoro o delle relazioni interpersonali, ti troverai a poter scegliere tra diverse opzioni. Ciò ti farà sentire più che mai protagonista della tua vita e ti darà modo di rinfrancarti dei periodi di stasi che sei stata costretta a subire negli ultimi tempi. Si tratterà quindi di un anno che se ben vissuto potrà portarti ben più di quanto pensi, aiutandoti a realizzare diversi sogni nel cassetto che se ne stavano lì da un bel po’.

Gemelli – La libertà

Per te che sei da sempre prigioniera di contraddizioni che fai fatica a gestire, il nuovo anno porterà una sensazione di riscoperta libertà. Ti sentirai improvvisamente libera di esprimerti come vuoi e quasi indifferente ai giudizi degli altri. Il tuo è sicuramente il frutto di un lungo percorso interiore che nel 2021 troverà il giusto allineamento per darti la serenità cui aneli da tempo e che finalmente ti renderà libera di esprimerti al meglio. Una libertà che assaporerai in più contesti.

Cancro – La sicurezza

Questo sarà l’anno in cui sperimenterai finalmente una piacevole sensazione di sicurezza. Esattamente ciò che desideri da anni e che nel 2021 vivrai sia interiormente che grazie alle persone che ti sono vicine. Ti scoprirai improvvisamente pronta a godere a pieno delle relazioni interpersonali, vivendole meglio ed imparando a fare i conti con le paure che fino a poco tempo fa ti rendevano la vita impossibile. Si trarrerà quindi di un anno nel quale potrai lavorare su di te certa che i risultati saranno positivi e che non si faranno attendere.

Leone – Nuovi stimoli

Il 2021 sarà un anno ricco di stimoli. E ciò ti farà sentire più che mai appagata e al contempo emozionata e desiderosa di vivere le tue giornate. La voglia di fare ti seguirà dappertutto e ti consentirà di esprimerti al meglio e di rendere sia nel lavoro che nella sfera personale. Ti sentirai più che mai coinvolta e pronta a trarre il meglio da ogni situazione e ciò ti aiuterà a vivere a pieno e tue giornate. Il 2021 sarà quindi un anno intenso in cui potrai godere a pieno del tuo modo di essere contando anche su risultati positivi ed in grado di introdurti in percorsi sempre nuovi.

Vergine – Concentrazione

Il 2021 sarà un anno in cui ti sentirai più che mai pronta a riflettere. Ciò ti spingerà a concentrarti su tutto quel che ti circonda, rendendo la tua mente più aperta e ricettiva. Si tratterà di un anno in cui potrai metterti in gioco in diversi contesti. Cosa che, stranamente, farai con desiderio e senza le tante remore che metti in atto di solito. Un motivo in più per iniziare a viverlo al meglio e e per sperare in una crescita interiore soddisfacente e ricca di positività.

