Uomini e Donne, Maurizio e Gemma alla resa dei conti: “Pronti a sbugiardare Tina”

Uomini e Donne, nonostante sia in pausa, non smette con le dinamiche dei suoi protagonisti. Gemma e Maurizio sono più agguerriti che mai contro Tina Cipollari, che non crede nella loro conoscenza.

Uomini e Donne, almeno per la messa in onda, si trova ad affrontare la consueta pausa natalizia, mentre le registrazioni del programma continuano ad andare avanti. Così come le dinamiche dei suoi protagonisti che non hanno alcuna intenzione di starsene in vacanza.

Tra le storie che durante il corso di questa stagione televisiva hanno di più appassionato il pubblico del piccolo schermo, c’è senza dubbio quella di Gemma Galgani e Maurizio Guerci. Storia a cui non tutti sembrano credere. Il motivo?

Il cavaliere è molto più giovane della dama. Anche se questa non è la prima volta che la Galgani sceglie di frequentare un uomo più piccolo, basti anche soltanto ricordare la breve frequentazione con Nicola Vivarelli, che ha poi abbandonato il programma per dedicarsi a tempo pieno al suo lavoro. Tra tutti però, è stata Tina Cipollari ad insinuare il dubbio sulla coppia, sospettando che lui non sia realmente interessato alla Galgani e che quest’ultima si stancherà poco dopo, come è successo con tutte le altre conoscenze che ha avuto in passato.

Contrariamente a quanto sospettato da lei, però, le cose tra loro stanno andando bene. Tant’è che hanno vissuto l’intimità e lui tra le pagine di Novella 2000 ci ha tenuto a smentire tutti i dubbi dell’opinionista: “In questo momento io e Gemma stiamo sbugiardando Tina, che non credeva nel nostro rapporto” ha rivelato. Anche se secondo quanto rivelato dalla dama durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, le cose non starebbero proseguendo così a gonfie vele.

Gemma e Maurizio ai ferri corti dopo Uomini e Donne? L’amaro retroscena

Come anticipato, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la dama di Torino non sarebbe così propensa a voler continuare la sua conoscenza con il cavaliere, in quanto lui durante il periodo natalizio non si sarebbe fatto sentire come lei sperava. Tant’è che durante la giornata del 26 dicembre, avrebbe perfino deciso di spegnere il telefono per poi farsi vivo con Gemma Galgani soltanto dopo, mandandola su tutte le furie.

Gemma è stufa di dover prendere continuamente lei le iniziative con Maurizio Guerci, facendo un’amara confessione sul loro rapporto, scegliendo quindi di metterlo alla prova. Se sarà lui, in questi giorni, a prendere l’iniziativa per vedersi e venirle incontro, sarà ben lieta di proseguire con la loro conoscenza. Altrimenti non ha assolutamente intenzione di voler proseguire con un rapporto basato a senso unico, dov’è soltanto lei ad attivarsi per permettere a questa conoscenza di sbocciare e diventare qualcosa di più.

Il cavaliere riuscirà a farsi valere, dando le attenzioni che la dama merita di avere? Staremo a vedere durante le prossime registrazioni del dating show di Maria De Filippi, la cui messa in onda non è poi così vicina.

Aspettative e buoni propositi per il nuovo anno! Ecco l’augurio speciale dei protagonisti di #UominieDonne in un contenuto esclusivo solo per VOI ⬇🎅 https://t.co/CAy1LCw8wy — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 25, 2020

Gemma e Maurizio riusciranno a superare queste incomprensioni o la loro conoscenza è arrivata al capolinea?