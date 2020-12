By

Scopri quale destino attende ciascun segno dello zodiaco in quest’ultimo giorno dell’anno: lo svelano le previsioni del nostro fidato oroscopo.

Ultimo giorno di un anno molto molto lungo, meglio dunque affrontarlo preparate. Che cosa ci attende? Lasciamocelo svelare dal nostro immancabile oroscopo, pronto a dare un consiglio a ciascuno dei segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Quest’anno il Capodanno diverso atterrisce un po’ i prossimi segni, tutti tranne uno.

Oroscopo oggi Ariete

Famiglia, fidanzato o amici? Con chi festeggiare questo Capodanno è un vero e proprio dilemma.

Amore: 8

Lavoro: 7

Saute: 6

Oroscopo oggi Toro

Nostalgia del Capodanno in giro a far bagordi? Be’, meglio arrendersi all’inevitabile diversità di quest’anno.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Brindare abbracciate al vostro lui e fare progetti per l’anno nuovo è il miglior Capodanno che poteste desiderare.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Fine anno litigioso per i prossimi segni che però faranno bene a fare pace prima che il 2020 sia finito.

Oroscopo oggi Cancro

Ultima litigata in famiglia ma sarà bene cercare di fare pace prima della mezzanotte, non vorrete iniziare il nuovo anno arrabbiate.

Amore: 4

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Se in una litigata sapete di aver avuto torto, scusatevi per tempo: questo 2021 merita di iniziare con tutti i giusti presupposti.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Un Capodanno finalmente senza dover fare progetti assurdi: un po’ di tranquillità ogni tanto ci vuole.

Amore: 6

Lavoro: 5

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Aria tesa in quest’ultimo giorno dell’anno e ognuno dei prossimi tre segni dovrà mettere da parte il proprio orgoglio per andare oltre.

Oroscopo oggi Bilancia

Un litigio con il vostro lui proprio non vi va giù perciò decidete di soprassedere e guardare a un futuro migliore.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Basta tensioni, grane, problemi, la fine dell’anno e l’inizio del 2021 sono l’occasione per lasciarvi tutto alle spalle.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

Tutte quelle persone che questa sera vorranno per forza fare bagordi proprio non le capite. Meglio non litigare però: provate a farvi comprendere con calma.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute:10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Un pizzico di amarezza condisce l’ultimo giorno dell’anno degli ultimi tre segni: decisamente meglio voltare pagina.

Oroscopo oggi Capricorno

A.A.A. positività cercasi. L’aria del compleanno come sempre non giova molto al vostro umore ma meglio vedere il bicchiere mezzo pieno.

Amore: 4

Lavoro: 7

Salute: 5.

Oroscopo oggi Acquario

Non tutti gli auguri son sempre graditi: quelli del collega con cui proprio non scorre buon sangue, ad esempio, vi lasciano l’amaro in bocca.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

L’amato, la famiglia, gli amici: quanto è grande il vostro mondo affettivo! Oggi è il giorno giusto per godervelo

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.