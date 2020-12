Chi sarà il prossimo MasterChef italiano? In migliaia hanno inviato le loro candidature ma solo 21 sono stati selezionati per diventare il 10° vincitore di Masterchef. Scopriamo insieme chi sono i concorrenti. Ecco Monir Eddardary.

Da quel che sappiamo Morin Eddardary è uno dei 20 concorrenti di Masterchef 10 in lotta per il titolo di Masterchef d’Italia.

Monir ha 29 anni ed è disoccupato. Più nel dettaglio, l’aspirante vincitore di Masterchef che dovrà fare i conti con una giuria composta dai soliti Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli ha vissuto per sei anni a Melbourne, in Australia, dove ha fatto qualsiasi tipo di lavoro, dal carpentiere al raccoglitore di banane.

Arriva da Bevagna, uno dei borghi più belli d’Italia situato nella provincia di Perugia e proviene da una famiglia numerosa composta da quattro fratelli; i genitori sono entrambi marocchini. Chef Giorgio Locatelli lo invita alle selezioni di MasterChef, ma ai Live Cooking qualcosa va storto. Monir non riesce a stendere alla perfezione la pasta delle tagliatelle e non convince i giudici, ma Chef Giorgio Locatelli vede in lui una grande energia e mette la sua firma sul grembiule grigio.

Monir, 29 anni si descrive sul suo profilo instagram come un cittadino del mondo, difatti nato in Italia da genitori marocchini, Monir è cresciuto con la voglia di viaggiare. Per sei anni va a vivere in Australia dove ha svolto qualsiasi tipo di lavoro.

Fin da piccolo, amava passare del tempo in cucina per studiare le tecniche di sua madre, ottima cuoca di piatti italiani e arabi.

A Masterchef, alle sfide ha presentato un piatto inedito: è stata una delle emozioni più grandi della sua vita ha preparato un ottimo Poke, nonostante non conoscesse il piatto hawaiano.