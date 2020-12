Chi è Marco Piccolo, concorrente di Masterchef Italia 10? Età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Marco è uno dei concorrenti di Masterchef Italia 10. 31enne, disoccupato, è di Roma e vive da solo. Nel cuore, Marco porta un grandissimo dolore, la perdita del padre che lo ha portato a rifugiarsi nel cibo arrivando a pesare 135 kg. Marco, però, ha deciso di riprendere in mano la propria vita perdendo peso e cominciando a preparare piatti salutari.

Dopo aver ottenuto due sì, ha conquistato il grembiule alle sfide ed ora è pronto a conquistare il palato dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Nome: Marco Cognome: Piccolo

Età: 31 anni

Data di nascita: 1989

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: disoccupato

Luogo di nascita: Roma

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto Tatuaggi: diversi sparsi sul corpo Social: Instagram

Marco Piccolo: chi è il nuovo concorrente di Masterchef Italia 10

Marco vive da solo da diversi anni anche se ha sempre la sua famiglia vicino. “Papà è venuto a mancare 10 anni fa. Con lui avevo un rapporto fortissimo. Era più un fratello che un padre“, ha raccontato Marco.

“La mia è una cucina salutare. Ho deciso di perdere peso non privandomi del cibo, ma usandolo nella maniera corretta. Negli anni tutti mi hanno spinto a partecipare a Masterchef e così ci ho provato”, ha aggiunto Marco che ha poi ricevuto la chiamata di Antonino Cannavacciuolo.

Dopo aver ricevuto due sì, è arrivato alle sfide con tanta voglia di dimostrare il proprio talento e con un piatto creativo e gustoso ha ottenuto il grembiule bianco di Masterchef e ora spera di poter cambiare la sua vita.

“Ricevere il grembiule bianco è stata un’emozione unica soprattutto perchè l’ho ricevuta dallo chef Cannavacciuolo che era colui che non mi aveva detto inizialmente sì. Ora bisogna dare il massimo. Serve carattere perchè la conoscenza serve, ma se non hai il carattere non arrivi”, ha concluso il 31enne romano che, in due anni, ha cambiato la sua vita perdendo peso.