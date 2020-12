Ilda Muja di Masterchef chi è: età, altezza, carriera, vita privata

Ilda Muja chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata della nuova concorrente di Masterchef Italia.

Ilda Muja è una delle nuove concorrenti scelti per questa decima edizione di MasterChef Italia, Ilda ha 43 anni ed è originaria di Vukpalaj, in Albania, ma vive a Novara insieme a suo marito, di nome Andrea, e ai suoi due bambini. Prima di conoscere ha avuto un altro matrimonio, durato ben 12 anni, che quando è giunto al termine ha portato la Muja ad allontanarsi dalla sua famiglia, in particolar modo da suo padre. Com’è nata la sua passione per la cucina? Per necessità, in quanto da piccola ha dovuto aiutare i suoi genitori che erano costantemente impegnati con il lavoro, ma grazie a questo è riuscita a trovare la magia dentro di sé.

Nome: Ilda Muja

Età: 77 anni

Data di nascita: 1988

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: responsabile commerciale

Luogo di nascita: Vukpalaj

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Tatuaggi: nessuno

Social: Instagram

Ilda Muja: chi è la nuova concorrente della decima edizione di Masterchef

Quante emozioni i tre sì!

Ilda ha due grandi fan, il marito e il figlio Gioele, grande appassionato dei piatti che la mamma gli prepara. Jovanotti, Ilda ti aspetta per un menù completo!#MasterChefIthttps://t.co/d0nqhOjQeG@EndemolShineIT @SkyItalia @NOWTV_It — MasterChef Italia (@MasterChef_it) December 29, 2020

Ilda Muja sembra essere più determinata che mai a partecipare a MasterChef Italia, in quanto rappresenta l’unica cosa nella sua vita che ha realmente fatto pensando a stessa. La magia e l’amore che prova nei confronti della cucina saranno basteranno a permetterle di primeggiare? Vediamo cosa ne pensa lei, in base a quanto confidato ai microfoni di Sky nel suo video di presentazione.

“Ciao sono Ilda, ho 43 anni e vengo da Novara e faccio la responsabile commerciale. Ho ricevuto ben tre sì e questo mi riempie di gioia. Per i cooking show ho preparato i passatelli romagnoli diversi con due brodi di pesce diversi e poi mischiati e un carpaccio di spigola a cruda appena marinata il quale veniva cotto una volta versato il brodo e i passatelli sopra. Ho preparato un piatto semplice, ma altrettanto azzardato perché lo chef Barbieri è uno che picchia. Non ha fatto passare quasi nessuno nel passato che ha preparato i passatelli”

“Lo chef che temo di più è Cannavacciuolo. La sua cucina, senza nulla togliere agli altri, la vedo molto più elaborata. Anche come accostamenti di sapori e di colori e di tutto il resto. Per questo lui mi mette un po’ di paura. Il mio preferito invece è lo chef Locatelli. Lo vedo proprio al di là di quello che può sembrare a me guardandolo negli occhi mi ha dato proprio una bella sensazione di serenità”

“La mia passione per la cucina è nata da piccola, all’età di 10 anni circa. Ero piccolina e all’inizio nacque come fabbisogno perché i miei genitori non c’erano e tornavano la sera a casa dal lavoro quindi io cucinavo un po’ per tutti. Il mio più grande fan è mio marito e poi il mio bimbo piccolo Gioele, che mi fa sempre i complimenti. Quando cucino penso ai commensali e a chi mangerà perché l’idea di renderli felici con quello che io preparerò da mangiare mi rende felice”.

“Vorrei cucinare tanto per Jovanotti perché amo le sue canzoni. Io lo adoro e i suoi pezzi sono stati la colonna sonora nel mio matrimonio in chiesa. Gli farei qualche antipastino tipo Street Food con un po’ di vino per poi andare a fargli un primo sostanzioso perché è già magro di suo. La mia cucina è semplicità, passione emozione. Un mio pregio è quello di essere molto altruista, mentre un mio difetto è quella di essere molto permalosa. il mio motto è: Mai mollare!”

“Il legame tra i social network e la cucina lo vedo molto interessante. Mi inquieta l’idea di essere giudicata, nel senso non sai come verrai fuori e un pochettino ti mette l’ansia. Mi sto preparando molto per le. Spero che arrivino anche i complimenti veramente. Quest’esperienza per me rappresenta una mia realizzazione personale perché l’intenzione era quella di fare una cosa tutta per me, cosa che non hai non ho mai fatto quasi mai perché pensavo sempre a stare indietro agli altri”

“Spero di poter uscire da quest’esperienza molto più arricchita di prima, sia di contenuti sia a livello emotivo sia a conoscenza delle persone e di tutto. Mi piacerebbe tantissimo poter lavorare o partecipare comunque in una trasmissione di cucina. Spero comunque di essere io a vincere Masterchef”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilda Muja (@ildamuja_masterchef10)

Ilda di Masterchef riuscirà a vincere il titolo culinario più ambito di sempre? Staremo a vedere.