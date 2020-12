Chi è Giuseppe Ricchiuti, concorrente di Masterchef Italia 10: età, altezza, carriera, vita privata e curiosità.

Giuseppe è uno dei concorrenti di Masterchef Italia 10. Giuseppe ha 36 anni, è nato ad Isernia ma vive a Firenze e lavora come idraulico. Quella per la cucina è una vera passione che alimenta per condividere i suoi piatti che sono un mix di tradizione e innovazione con le persone che ama.

E’ un appassionato degli anni ’70 e ’80 e questa sua passione la sfoggia anche nel look. Giuseppe ha conquistato il grembiule bianco e il palato di Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Parbieri con il Fish and Chips preparato alle Sfide.

Nome: Giuseppe Cognome: Ricchiuti

Età: 36 anni

Data di nascita: 1984

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: Idraulico

Luogo di nascita: Isernia

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto Tatuaggi: non visibili Social: Instagram

Giuseppe Ricchiuti, chi è il concorrente di Masterchef Italia 10

Giuseppe convive con Sara da sette anni e ha una grande passione per testi e ricettari antichi. “La cucina per me è condivisione. Mi capita spesso di cucinare per i miei amici e loro apprezzano molto. La mia cucina, di base, è tradizionale, ma cerco anche di sperimentare con ricette innovative. La base molisana c’è sempre”, ha spiegato Giuseppe nel video di presentazione in cui ha dichiarato di essersi candidato a Masterchef Italia 10 convinto di potercela fare.

Ad annunciarli di essere stato preso è stato Antonino Cannavacciuolo. “Ci speravo ed è stata la conferma che potevo farcela”, ha aggiunto.

Con un Fish and Chips tradizionale, Giuseppe ha conquistato il grembiule bianco di Masterchef Italia 10. “E’ stata la realizzazione di un sogno e il riconoscimento per i sacrifici fatti in questi anni. Sono a Masterchef per il mio Molise e mi piacerebbe farlo conoscere. E poi sono a Masterchef per vincere”, ha ammesso l’idraulico 36enne.

Con la sua cucina tradizionale, ma anche innovativa, con la sua simpatia e la sua determinazione e forza di volontà, Giuseppe è pronto a sbaragliare la concorrenza degli altri concorrenti e a conquistare il palato dei tre severissimi giudici.