Sei a dieta e hai paura di consumare dolci? Niente paura, oggi ti sveliamo tutti i dolci gustosi ma light con sole 100 calorie o meno!

Sei a dieta pensi di non poter consumare dolcetto? Ti stai sbagliando, perché oggi ti proponiamo diversi dolci light da gustare senza sensi di colpa con sole 100 calorie.

Mangiare sano e portare avanti una vita equilibrata significa anche concedersi dolce, purché rientri nell’apporto calorico giornaliero ma soprattutto ci soddisfi al punto di mantenere la costanza del nostro regime alimentare incentrato sulla perdita.

Semplicemente non esagerare con gli zuccheri e prodotti raffinati, scegliere ingredienti sani, pratici sostituti di quelli più grassi e calorici e il gioco è fatto

Dolci per la dieta: biscotti avena e banana

Solitamente per riempire una teglia da forno rettangolare standard occorrono 14 biscotti, ma tutto dipenderà dalla forma che darete loro e dalla quantità che vorrete ottenere.

Ingredienti (per 14 biscotti)

4 banane medie mature

500 g di avena (cereali avena)

Preparazione

Schiacciate le banane in una ciotola

in una ciotola Versate poco a poco l’avena

Mescolate energicamente fino ad ottenere un impasto omogeneo e alla vista cremoso

Inumidite le mani per evitare che il composto si attacchi durante la creazione delle palline

Componete 14 palline, teglia, carta forno

Disponetele e, una volta adagiate su teglia , appiattite ogni pallina a ‘mo pizzetta

, appiattite ogni pallina a ‘mo pizzetta In forno per 5 minuti a 180°

Crema di caffè semplice

Ingredienti

Zucchero di canna integrale

Caffè 100% arabica (o comunque dal sapore deciso)

(o comunque dal sapore deciso) Panna vegetale da montare

Procedimento

Partiamo dalla nostra quotidiana preparazione della moka poi l’ebollizione delle prime gocce di caffè. Per carpire il momento preciso dovremmo necessariamente prestare attenzione non appena avremmo acceso la fiamma poiché di li a poco avverrà il primissimo bollore di caffè, ingrediente fondamentale per un’ottima riuscita della crema.

Versate in una ciotolina il primissimo caffè uscito dalla moka, appoggiate di nuovo la mosca sulla fiamma per ultimare la fuoriuscita del restante caffè.

Mescolate in modo molto energico la prima miscela di caffè con un solo cucchiaino di zucchero e, dalla moka pronta, ricavate dalla moka almeno altre due tazzine di caffè che continuerete a mescolare con cucchiaini di zucchero integrale di canna.

Grisbì grandi fatti in casa a prova di dieta!

Grazie a ricette_ghisa siamo riusciti a regalarvi questa preparazione strepitosa! Visitate il suo profilo e deliziatevi in ricette davvero originali e super leggere, oggi questi preziosissimi grisbì fatti in casa, il biscotto intramontabile, leggero, grande, nella tua cucina!

Ingredienti per 8 biscotti grandi

100 g di farina di riso (potete usare anche la farina di riso integrale o di avena)

20 g di farina di cocco

10 g di cacao amaro

1 uovo

10 g di fecola di patate o amido di mais

aroma di vaniglia (facoltativo)

10g di olio di cocco

30 gocce di dolcificante o 30g di eritritolo (potete usare anche lo sciroppo d’agave)

Per il ripieno:

Io ho usato 40 g di crema Dark Chocolate di @fitpoorn ma potete usare qualsiasi crema al cioccolato!

Preparazione

In una ciotola mettere le farine, la fecola e il cacao e mescolare in un’altra ciotola mescolare invece l’uovo, l’olio di cocco, il dolcificante e l’aroma di vaniglia. Unire i due composti e mescolare fino ad ottenere un panetto molto morbido, se troppo farinoso aggiungere poco latte a filo. Lasciare in frigo almeno 20 minuti, poi mettere l’impasto fra due fogli di carta forno e stendere con un mattarello (è necessario fare così perché l’impasto è molto morbido). Formare dei cerchi con un bicchiere (se ne volete di più usate una tazzina). Mettere 5 g di crema al cioccolato su metà dei cerchi e accoppiarli con i restanti schiacciando bene i bordi in modo da sigillare bene. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 12 minuti. Ora tirare fuori dal forno e gustare!

Praline al cocco

Ingredienti