Combatti da tempo con i disturbi d’insonnia e non sai come contrastarli? Forse non sai che un valido aiuto arriva dalla natura. C’è un cibo dalle proprietà miracolose. Ecco qual è!

Soffri di disturbi insonnia? Ti giri e ti rigiri nel letto senza chiudere occhio? Non preoccuparti, è una condizione che accomuna tante persone, soprattutto in questo periodo di grande stress psico-fisico dovuto alla pandemia. ll Covid-19 ci ha tolto il sonno, per lo meno ad una parte di noi. Questo è quanto è emerso nel corso dell’ultimo congresso organizzato dalla Società italiana di Neurologia. A porre l’accento sulla delicata questione è stato il dottor Giuseppe Plazzi, direttore del centro per lo studio e la cura dei disturbi del sonno all’ospedale Bellaria di Bologna e presidente della Associazione Italiana di Medicina del Sonno (Aims).

La pandemia ha fatto registrare un vero e proprio rimbalzo dei casi d’insonnia. Le cause sono varie e tutte riconducibili allo stile di vita, praticamente stravolto, con il quale stiamo facendo i conti da quasi un anno. L’isolamento forzato ha rotto non solo i ritmi di vita ma anche quelli dell’alimentazione e del sonno. I casi d’insonnia sono in aumento. Il disturbo si manifesta con dei tratti tipici: ritardo ad addormentarsi, ripetuti risvegli durante la notte, esperienze d’incubi, agitazione. Un problema serio che può essere contrastato in modi diversi, a seconda della sua portata. Per le forme più gravi si ricorre ai farmaci, tra i quali ci sono i sonniferi. Se invece il disturbo ha una lieve entità, si può provare con alcuni rimedi naturali, tra i quali ci sono delle tisane specifiche con proprietà rilassanti.

Forse però non sai che, un valido aiuto ai disturbi del sonno arriva anche dalla tavola. In particolare c’è un cibo che ha delle grandi proprietà benefiche e può aiutarti davvero a ritrovare un po’ di pace nel letto, anche nelle notti più tormentate. Hai capito di cosa stiamo parlando? Ti diamo un indizio in più: è un piatto povero ma solo all’apparenza perché, in realtà, è molto proteico. Non hai ancora capito di che cibo si tratta? Non importa, te lo sveliamo noi!

Disturbi d’insonnia? L’aiuto arriva da un cibo. Ecco quale

Desideri dormire beatamente sul tuo guanciale e dire addio all’insonnia? E’ possibile e, dalla tavola, arriva il tuo alleato prezioso! Le lenticchie fanno al tuo caso e possono aiutarti a conciliare meglio il sonno. La lenticchia è un legume dalle enormi proprietà benefiche. E’ un cibo povero ma dal ricco contenuto proteico, con tante virtù salutari.

Ci sono tanti modi diversi per cucinare le lenticchie. Un’infinità di ricette, da quelle più classiche a quelle più moderne, per gustare uno dei cibi più apprezzati fin dal tempo degli antichi romani. Le lenticchie sono davvero un superfood ma, spesso, vengono sottovalutate. Un po’ come tutti i legumi sono portatrici di proteine e di molti altri nutrienti, quindi sono molto apprezzate anche nelle diete vegetariane. Tuttavia anche per gli onnivori sono indispensabili perché, grazie alle molte fibre che contengono, combattono la stipsi ed aiutano a depurare il corpo.

Le lenticchie, oltre ad essere ricche di proteine, hanno anche un alto contenuto di sali minerali, in particolare di magnesio e zinco. Si tratta di elementi di cui il nostro corpo ha bisogno e che risultano essere due alleati preziosi per combattere l’insonnia. Ma le proprietà benefiche delle lenticchie non finiscono qui! Sono anche d’aiuto per la pelle, perché contrastano la comparsa dei segni del tempo. Grazie alle molte proteine, agli aminoacidi, allo zinco e agli antiossidanti che contengono, le lenticchie riescono addirittura a combattere le rughe.

Insomma le lenticchie, protagoniste indiscusse della cucina contadina ‘povera’, offrono un ampio ventaglio di benefici. Inoltre, il loro costo è contenuto. Mangiarle due volte o anche tre volte a settimana non comporta nulla, è praticamente tutta salute! Il loro regolare utilizzo a tavola non implica, quindi, effetti collaterali. Solo mangiandone decisamente troppe si potrebbero avere problemi di aria o di crampi, soprattutto se si soffre di intestino irritabile.

Le lenticchie, come del resto tutti i legumi, sono indispensabili per una dieta mediterranea completa e variegata. Privarsi del loro apporto nutritivo, per qualsiasi ragione, sarebbe davvero un peccato. Come detto poc’anzi il loro consumo regolare non implica nulla e, addirittura, si potrebbero mangiare anche tutti i giorni, ovviamente in piccole quantità. In commercio, poi, ci sono anche le lenticchie decorticate, che sono ideali per gli intestini più delicati (come quelli dei bambini) e per chi ha problemi di digeribilità.

Ti abbiamo svelato alcuni segreti riguardanti uno dei legumi più apprezzati nella cucina italiana, ovvero le lenticchie. Ora hai un motivo in più per scegliere di portarle in tavola a Capodanno, magari come contorno di un gustoso cotechino.