Daiana Meli di Masterchef chi è: età, altezza, carriera, vita privata

Daiana Meli chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata della nuova concorrente di Masterchef Italia.

Daiana Meli è stata scelta per prendere parte alla nuova edizione, la decima, del cooking show di Sky Masterchef. Daiana ha 32 anni ed è un avvocato penalista, la stessa professione che svolge anche il suo compagno Andrea, con il quale convive. I suoi piatti preferiti sono tutti quelli a base di pesce, che quando prepara seleziona personalmente sul mercato. Il suo stile si rifà ai sapori della sua terra, aggiungendo però sempre quel pizzico di tradizione. La sua ricetta ha fatto breccia nel cuore di Cannavacciuolo, che l’ha chiamata per sostenere le selezioni del programma e dal risultato diremmo che ci ha visto lungo.

Nome: Daiana Meli

Età: 32 anni

Data di nascita: 1988

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: avvocato penalista

Luogo di nascita: Catania

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Tatuaggi: nessuno

Social: Instagram

Daiana Meli: chi è la nuova concorrente di Masterchef 10

Daiana Meli è intenzionata a voler vincere Masterchef 10, proprio come tutti i suoi compagni di viaggio, ma a differenza loro non sa bene cosa aspettarsi dopo la fine di quest’esperienza, ma sicuramente sarà in grado di lasciare il segno con la sua cucina. Vediamo cosa ha confidato ai microfoni di Sky, durante il corso della sua presentazione:

“Sono Daiana, ho 32 anni e vengo da Caltanissetta e faccio l’avvocato. Quando ho ricevuto il grembiule bianco ero felicissima e molto emozionata. Alle selezioni ho preparato un tortino di melanzane fritte, ripieno con dei gnocchetti siciliani fatti a mano su una fonduta di ricotta salata. Sono contenta della mia scelta perché ho preparato un piatto che ha i sapori della mia cucina e della mia terra. Ho rivisitato un piatto della tradizione siciliana”.

“Lo chef che temo di più è Barbieri, che è sempre molto rigido e critico, mentre il mio preferito è lo chef Cannavacciuolo perché adoro la sua cucina che trovo molto vicina alla mia perché ha un cuore grandissimo. La mia passione per la cucina è nata all’università. Quando iniziavo a cucinare per i miei coinquilini e per il mio fidanzato, per le mie sorelle e ho iniziato a sperimentare. Il mio più grande fan è Andrea, il mio fidanzato e lui crede tantissimo in me e crede tantissimo nella mia passione per la cucina. Quando cucino penso al piatto che le persone dovranno assaggiare perché preparare un piatto se non sai i gusti delle persone che dovranno mangiarlo è dura”.

“Mi piacerebbe cucinare per lo chef Cannavacciuolo e rivisiterei alcuni piatti della cucina tradizionale siciliana, cercando di mettere qualcosa di nuovo. Descrivo i piatti da mia cucina come tradizionale, ma al tempo stesso innovativa. Lo so, sembra una contraddizione. I miei piatti sono sempre molto profumati”.

“Il mio pregio è che sono una persona molto solare e allegra, mentre un difetto è che sono molto critica con me stessa. Il mio motto è: non arrendersi mai! Il rapporto che c’è social network e cucina penso sia davvero fondamentale perché si riesce a condividere i tuoi piatti con un’intera Community di persone e io ho spesso preparo un piatto e subito lo fotografo. Infatti le critiche maggiori che ricevo da Andrea è che si lamenta perché mangia il tutto un po’ freddo. Sto sempre su Instagram e su Facebook a vedere gli aggiornamenti di MasterChef”.

“Non vedo l’ora di vedermi sui Social di MasterChef e leggere tutti i commenti. Sono pronta anche a leggere le critiche. MasterChef per me rappresenta un momento della vita dove riesco a dedicarmi esclusivamente a me stessa e a non pensare a niente se non alla mia passione. Cosa vorrei fare dopo MasterChef? È una domanda molto difficile alla quale non è non riesco a rispondere. Spero soltanto che MasterChef mi porti qualcosa di straordinario”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daiana Meli (@daianameli_masterchef10)

Daiana di Masterchef riuscirà ad avere la meglio sugli altri agguerriti concorrenti? Staremo a vedere.