Chi sarà il prossimo MasterChef italiano? In migliaia hanno inviato le loro candidature ma solo 21 sono stati selezionati per diventare il 10° vincitore di Masterchef. Scopriamo insieme chi sono i concorrenti. Ecco Cristiano Cavolini.

Cristiano ha 46 anni ed è un operaio. Più nel dettaglio, l’aspirante vincitore di Masterchef che dovrà fare i conti con una giuria composta dai soliti Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli è un operaio metalmeccanico da trentuno anni e, da due anni e mezzo, vive con il marito Gianluca e Rocky, il loro cane.

Cristiano, 46 anni è sposato da due anni e mezzo con Gianluca Contigalletti ed ha un cagnolino che si chiama Rocky.

Appena finisce il suo lavoro in officina, scappa nell’associazione locale di cui è presidente e si diletta ai fornelli.

I suoi ricordi legati alla cucina risalgono all’infanzia, quando la domenica si svegliava con il rumore di sua mamma che tirava la pasta con il mattarello.

I sapori della cucina di Cristiano si possono descrivere alla perfezione con due parole: caserecci e abbondanti. Si candida inviando una video ricetta e per tutta risposta, arriva la chiamata di Chef Bruno Barbieri.

Trattenere l’emozione è impossibile quando il veterano giudice di MasterChef gli comunica che vuole conoscerlo e vederlo cucinare a Milano. Cristiano ai Live Cooking ha nella sua testa gli ingredienti e tutta la ricetta, ma l’agitazione gli gioca un brutto scherzo e si dimentica di prendere la noce moscata in dispensa.

Con il grembiule grigio, in venti minuti riesce a presentare un Fish and Chips perfetto che gli fa avere un posto nella cucina di MasterChef. Cristiano è nella Masterclass per cambiare la sua vita e vuole arrivare fino in fondo.