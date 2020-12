Andrea Zelletta lancia un avvertimento a Natalia Paragoni dalla casa del Grande Fratello Vip: “Se tradisci la mia fiducia, è finita”.

Andrea Zelletta lancia un avvertimento alla fidanzata Natalia Paragoni dal confessionale del Grande Fratello Vip 2020. L’ex tronista di Uomini e Donne sta continuando a pensare alle voci sulla vacanza che Natalia ha fatto a Capri con alcuni amici confessando che, qualora dovesse scoprire che la sua fiducia è stata tradita, non riuscirebbe a perdonare.

Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020, Andrea che ha avuto un confronto con Natalia da cui è separato da quattro mesi, si è sfogato nel confessionale tirando fuori il proprio malumore.

Andrea Zelletta: “Sono drastico. Se tradisci una volta la mia fiducia è finita”

Andrea Zelletta ha ammesso di non essere a conoscenza delle voci sulla fidanzata Natalia Paragoni di cui, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 hanno parlato Dayane Mello e Giacomo Urtis. La modella brasiliana e il chirurgo plastico dei vip hanno spiegato di aver saputo che, durante tale vacanza, Natalia avrebbe dormito con un altro ragazzo.

Voci a cui Zelletta sta pensando come ha confessato nel confessionale durante il daytime del Grande Fratello Vip 2020.

“Se questa cosa fosse vera, io sono drastico. Se tradisci una volta la mia fiducia, per me è la fine. Questa cosa non la sapevo. Sapevo quello che ha fatto Natalia. Non mi ha mai detto una bugia. La sentivo h24, era come se fossi lì con lei”, ha svelato l’ex tronista.

Ad avere dubbi su quanto accaduto tra Natalia e Andrea è Tommaso. “Con l’orgoglio che ha Zelletta, per quanto è permaloso, credo che lui abbia voluto preservare. Magari si erano messi d’accordo sul fatto di preservarsi. Poi sono anche coppie che nascono in televisione, che hanno un seguito”, ha spiegato Zorzi.

Francesco Oppini, invece, ai microfoni di Casa Chi, durante un’intervista con cui ha lanciato una frecciatina a Pierpaolo Pretelli, ha detto:

“Io ho parlato con Natalia ed era molto tranquilla. Lei e Andrea si parlano di tutto. È stato un attacco ingiustificato […] Li ritengo una coppia splendida. Quando una persona si offende perché le viene dato del poco elegante, ma poi si permette di buttare fango su una coppia perché vive un momento difficile…Sono cose indelicate e non mi piacciono”.