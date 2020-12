Scopri cosa rivelano questi 9 tipi di abbracci sulla tua relazione

E se gli abbracci dicessero qualcosa riguardo la tua relazione? Dimmi come vi scambiate gli abbracci e ti dirò qualcosa che non sai sul tuo rapporto.

Abbiamo parlato spesso del linguaggio del corpo che si avvale di una comunicazione non verbale per comprendere i sentimenti e le volontà degli individui. Possiamo capire se una persona mente semplicemente osservando la sua postura ed il suo atteggiamento anche se il nostro interlocutore è uno sconosciuto. Possiamo usare il linguaggio del corpo in tutti i campi, anche quello sentimentale e a partire dal modo in cui posizioniamo le braccia per abbracciare il nostro amato potremmo capire qualcosa in più riguardo la nostra relazione.

Dimmi come ti abbraccia e ti dirò qualcosa che non sai sulla tua relazione

Abbracciare regolarmente una persona e scambiarsi affetto e coccole fa bene alla salute, inoltre il modo in lo si fa e precisamente la posizione del corpo che assumiamo durante questo atto così intimo secondo alcuni esperti avrebbe molteplici significati e potrebbe dire molto riguardo alla relazione romantica della coppia.

Analizzare il linguaggio del corpo aiuta a capire le reali intenzioni e la vera personalità di una persona. Quando comunichiamo con una persona non usiamo solo le parole per esprimere qualcosa, durante la conversazione anche il corpo partecipa attivamente ed interagisce solo che lo fa in modo non verbale ma in grande misura, il corpo costituisce il 55% del messaggio, le parole solo il 7% e l’intonazione il 35%.

Il sito Mindbodygreen ha determinato il significato della posizione delle braccia durante un abbraccio e quello che riflettono sul rapporto sentimentale, esattamente ha analizzato il significato di nove posizioni di abbraccio.

Ecco cosa rivela ciascun modo di abbracciare:

1.Sdraiato con la testa sulle ginocchia

La testa appoggiata sulle ginocchia del tuo partner è una posizione molto rassicurante. Mentre una persona tiene la testa sulle ginocchia dell’altro il partner riesce facilmente ad accarezzare il suo viso ed i capelli. Questo tipo di carezze sono rassicuranti e confortanti e amplificano la connessione tra due persone spiega Shayla Tumbling: “Questa posizione può creare una sensazione di relax e sicurezza”.

2. L’abbraccio del mezzo cucchiaio

In questa posizione, un partner è sdraiato sulla schiena e l’altro su un fianco. Entrambi hanno lo sguardo rivolto l’uno verso l’altro e volendo il partner sul fianco può anche mettere la testa nell’incavo del braccio del suo partner. Questa posizione è tra gli abbracci più intimi: “Questo abbraccio ti fa sentire coccolato e protetto dal tuo partner ed enfatizza amore e vicinanza nella coppia” secondo Gigi Engle, terapista sessuale.

3. La posizione della poltrona

Uno dei partner è seduto e abbraccia l’altro che è seduto su di lui: secondo gli esperti questa posizione permette al partner seduto di essere il supporto dall’altro, l’altro vi si appoggia e si sente supportato, la vicinanza dei corpi fa avvertire il desiderio reciproco. “È una posizione che può aumentare i sentimenti di connessione e vulnerabilità a molti livelli. ” secondo Gigi Engle.

4. La posizione delle coccole nel cucchiaio

Ecco una posizione molto intima e molto dolce, uno degli abbracci più romantici che esista. In questa posizione entrambi i partner sono sdraiati su un fianco, rivolti nella stessa direzione. Questa posizione li fa sentire molto uniti e genera grande conforto.

5. La testa poggiata sul petto

Uno dei partner appoggia la sua testa sul petto dell’altro. “Questa posizione può aumentare la fluidità e la connessione tra i partner”, dice Tumbling per il sito mindbodygreen. Infatti, “quando appoggiandoci al petto del nostro partner, ascoltiamo il suo respiro e sentiamo il battito del suo cuore, un inno alla sacralità della nostra umanità”.

6. L’abbraccio seduto fianco a fianco

L’abbraccio seduti fianco a fianco è il preferito da molte coppie, soprattutto per quelle che presentano una notevole differenza di taglia, di conseguenza l’abbraccio risulta dare la sensazione di essere parallelo e più intenso rispetto all’abbraccio che si scambiano stando in piedi.

7. Seduti uno accanto all’altro uno di fronte all’altro

“Questa posizione crea un senso di stabilità e connessione tra i partner”, dice Shayla Tumbling, un coach per la sessualità e l’empowerment emotivo. Questa posizione “può essere allo stesso tempo confortante, rassicurante e intima lasciando spazio ad una certa indipendenza”.

8. La posizione Yin-Yang

In questa posizione richiama la posizione 69 ma in versione coccolone, la testa di uno viene appoggiata sulle gambe dell’altro. Questo tipo di abbraccio conferisce la sensazione di sensazione di dare e avere per entrambi i partner, “può essere utile per le coppie che vogliono aumentare la loro intimità o riconnettersi”.

L’abbraccio oltre a rivelare informazioni importanti sul vostro rapporto può essere una chiave per interpretare la personalità. Il modo in cui abbracci il tuo partner rivela la tua personalità, scopri tutti i dettagli in questo articolo.

Abbracciarsi e coccolarsi è un gesto che amplifica la connessione e migliora l’intimità della coppia. Inoltre mentre ci abbracciamo il corpo sprigiona endorfine che alleviano il dolore e ti fanno sentire immediatamente bene, tanti ottimi motivi per cui dovresti abbandonarvi a teneri abbracci molto più spesso.