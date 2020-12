Scopri cosa ti ha lasciato di buono il 2020 e come potrà esserti utile nel prossimo anno. Il parere delle stelle per ogni segno zodiacale.

È vero il 2020 è stato quasi per tutti un anno da dimenticare. Tra momenti difficili, imprevisti e situazioni insolite tra le quali giostrarsi, l’anno che si conclude questa sera è sicuramente un anno difficile sotto diversi aspetti. Un anno che, nonostante tutto, vale la pena ricordare. Come sempre avviene, infatti, anche nei momenti più bui c’è qualcosa di buono da prendere. E che si tratti di resilienza, di amore ricevuto o di progetti portati a termine, val sempre la pena rendersene conto al fine di sentirsi un po’ meno sfortunati e più carichi e propositivi che mai.

Oggi, quindi, per salutare al meglio il vecchio anno ed entrare in quello nuovo con il giusto spirito, cercheremo di capire cosa ci ha lasciato di buono il 2020 e come ciò potrà esserci utile anche nel 2021.

Scopri cosa ti ha lasciato di buono il 2020 in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Persone migliori delle quali circondarti

È vero, il 2020 è stato un anno piuttosto strano che, in più di un’occasione ti ha portata a sentirsi sola e a abbandonata da persone che credevi tue amiche. La verità è che il modo diverso con il quale ti sei trovata a dover interagire con gli altri ha portato le persone sbagliate ad allontanarsi e ti ha consentito di avvicinarti a quelle giuste per te. Un aspetto che anche se al momento non ne sei del tutto consapevole renderà il 2021 un anno migliore. E tutto perché potrai circondarti delle persone giuste. Quelle che avrai voglia di frequentare davvero e che sapranno darti ciò di cui hai bisogno.

Toro – Maggior consapevolezza

Questi ultimi mesi hai avuto modo di riflettere a lungo sulla tua vita e sul tuo modo di essere. E anche se per certi versi ti è sembrato di fermarti in alcuni ambiti della tua vita, per altri ti sei trovata a fare dei grandi passi, seppur solo teorici. Capire chi sei veramente, di cosa hai bisogno e cosa ti fa star bene ti renderà infatti in grado di muoverti nel modo corretto nel 2021. E tutto per ottenere ciò di cui hai bisogno. Se hai bisogno di sentirti realizzata, il nuovo anno sarà infatti quello giusto in cui muoverti. E tutto grazie alle consapevolezze che hai acquisito nel corso del 2020. Consapevolezze che ti faranno da guida e che ti aiuteranno a vivere meglio.

Gemelli – Più elasticità

Il 2020 è stato un anno che ti senti di definire altamente stressante. E in effetti i momenti di ansia e di panico non sono mancati. Per affrontarli, però, hai guadagnato maggior elasticità e la capacità di far fronte ai problemi che ti si pongono davanti. Problemi che hai saputo superare in modo efficiente e che nonostante lo stress ti hanno portata a crescere. Cosa che nel prossimo anno ti renderà la vita sicuramente più semplice, sopratutto se saprai tener botta e proseguire per questo percorso che, per quanto accidentato, ti ha reso migliore e più forte sotto diversi punti di vista.

Cancro – Più autocontrollo

Certo, l’anno che volge a termine ti ha portata a vivere momenti di stress e di solitudine interiore. Imparando ad affrontarli, però, hai acquisito una maggior capacità di controllarti. Forse si tratta di un aspetto che al momento non riesci a considerare per quello che è ma con il tempo potrai apprendere quanto invece è importante. Nel corso del nuovo anno ti scoprirai infatti in grado di gestire situazioni che fino a poco tempo fa consideravi difficili con uno stato d’animo ben diverso. Avrai dalla tua una calma fino ad oggi sconosciuta e ciò ti consentirà di vivere le cose con una serenità che farà la differenza. Una differenza che noterai in modo particolare nell’esito delle tue azioni.

Leone – Più sicurezza

Il 2020 è stato un anno nel quale hai saputo metterti in gioco sotto diversi aspetti. E questo è un merito che ha sicuramente giovato alla tua autostima così come alla tua capacità di essere sempre sul pezzo. Con il nuovo anno potrai quindi portare avanti questo percorso ed ottenere sempre più consensi. Cosa della quale hai bisogno per vivere al meglio e che al contempo ti consentirà di ottenere maggior libertà d’azione. Perché se è vero che rendere al massimo è da sempre il tuo obiettivo di vita, è anche vero che ogni tanto anche tu hai bisogno di concederti una pausa da dedicare allo svago. Cosa che potrai finalmente goderti nel 2021.

Vergine – Maggior propositività

Ok, parlare di propositività forse è un po’ troppo ma se si pensa a come avresti agito a determinate situazioni fino allo scorso anno, non si può negare che nel 2020 hai fatto passi da gigante. Ciò ti ha reso una persona più forte, maggiormente in grado di essere positiva e persino con un pizzico di volontà in più (almeno rispetto al solito) di mettersi in gioco. Qualità che nel 2021 ti aiuteranno a vivere un anno senza alcun dubbio migliore e più ricco di eventi positivi da vivere e di ricordi piacevoli da mettere insieme. Cose che, ti aiuteranno a sentirti più soddisfatta della tua vita.

