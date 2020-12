Lo yogurt è l’alimento perfetto per la colazione, soprattutto quando si sta seguendo una dieta ipocalorica, bisogna però fare attenzione a molti errori banali e comuni che si commettono mangiando yogurt.

Occhio allo yogurt!

Lo yogurt viene da sempre considerato l’alimento dietetico per eccellenza, molto importante e fondamentale per spezzare la fame, per riempire i cosiddetti buchi allo stomaco, soprattutto per chi sta seguendo una dieta dimagrante.

Lo yogurt è ricco di fermenti lattici, di proteine, di vitamine, di sali minerali, è saziante e regala un momento di tregua dalla fame. Esiste però in moltissime varianti e ce ne sono davvero per tutti i gusti, ed è qua che possiamo imbatterci in errori comunissimi.

Molto spesso lo yogurt è un alimento che viene introdotto al mattino, nell’ora della colazione, ricco di proteine, regala questo senso di sazietà che troppo spesso le colazioni a base di carboidrati, per giunta raffinati, o frutti di stagione non riescono a conferire. Abbinato ad una manciata di frutta secca, regala il pieno di energia e salute per affrontare la giornata. Quando ci troviamo però di fronte al banco frigo del supermercato bisogna fare attenzione, si potrebbe cadere in errori che manderebbero in fumo le qualità dello yogurt.

Yogurt light

È fondamentale leggere con attenzione le etichette. Lo yogurt può essere sia magro che è intero, ma è importante controllare con attenzione la quantità di zuccheri che contiene, perché spesso e volentieri. Tutti gli yogurt etichettati come light in termini di grassi compensano con una dose cospicua di zucchero, soprattutto dolcificanti di vario genere, la dose di zuccheri all’interno dello yogurt non dovrebbe mai superare i 7 g. Consulta la nostra dieta con lo yogurt!

Un’alta dose di zuccheri all’interno di uno yogurt ne altera il beneficio e molti di questi dolcificanti utilizzati per lo yogurt andrebbero a innescare una catena che porterà il nostro organismo al desiderio di altri zuccheri.

Bisogna fare attenzione anche agli yogurt e vegani, sono fattisi con delle bevande vegetali, sono meno ricchi di proteine ma anche contenenti meno nutrienti.bisogna sempre fare una cernita e prendere in considerazione per di più solo gli yogurt vegan con proteine sopra i 6 g. Lo yogurt è molto comodo e utile durante le diete purché sia valutato con attenzione e secondo questi validi suggerimenti.

Sì sì sto seguendo una dieta inoltre va mangiato uno yogurt solo o al limite con della frutta fresca o secca sempre nelle dosi consigliate all’interno del nostro regime alimentare per perdere peso, evitando cereali e così il rischio di aumentare le calorie gli zuccheri e grassi.