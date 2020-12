Vasco Rossi regala in anteprima ai ai fan uno spoiler del nuovo singolo “Una canzone d’amore buttata via” in uscita il 1° gennaio.

Vasco Rossi spooilera pochi secondi del suo nuovo singolo “Una canzone d’amore buttata via” la cui data d’uscita ufficiale è venerdì 1° gennaio. Con un breve filmato tratto dal videoclip ufficiale pubblicato sui social profili social, il rocker scatena l’entusiasmo dei fans che attendono l’arrivo del nuovo anno anche per poter cantare i nuovi versi scritti dal Komandante.

“Spoiler abusivissimo” scrive nella didascalia che accompagna il video e che, in poco tempo, è diventato virale raccogliendo migliaia di like, commenti e condivisioni.

“Sembra strano anche a me. Sono ancora qui a difendermi e non è mica facile”: sono questi i primi versi che Vasco Rossi che ha svelato il motivo per cui scrive canzoni canta nel video di pochi secondi con cui ha spoilerato il suo nuovo singolo. Pochi versi, poche note che, però, sono già diventati virali in rete con i fan che hanno fatto partire ufficialmente il countdown.

L’ultimo giorno del 2020 sarà speciale per il popolo del Blasco che potrà brindare al 2021 con la musica del Komandante. Radio Italia, infatti, ha realizzato uno speciale dedicato a Vasco dal titolo “Un mondo migliore…arriva il 2021” e che andrà in onda sul canale tv di Radio Italia il 31 dicembre. Sarà un modo per riascoltare alcuni dei più grandi successi di Vasco e per aspettare la mezzanotte quando uscirà il nuovo singolo “Una canzone d’amore buttata via”.

Vasco, poi, sarà l’ospite d’onore della quarta edizione di “Danza con me” di Roberto Bolle in onda venerdì 1° gennaio, in prima serata su Raiuno. Roberto Bolle ballerà proprio sulle note di Una canzone d’amore buttata via con cui si aprirà e si chiuderà lo show di Roberto Bolle. In attesa di poter riabbracciare i suoi fans dal vivo, Vasco entra nelle case del suo popolo grazie a Radio Italia e a Raiuno.

“Brividi”, “Qua si piange, me lo sento”, “Batte forte il cuore una nuova emozione”, “L’inizio già è bellissimo! Non vedo l’ora!!”, “Un’altra poesia”, scrivono i fans.