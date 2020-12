Se stai con un partner che ti stressa potrebbe succederti questo, lo dice la scienza

Hai una relazione con una persona “stressante”? Attenzione, potrebbe costarti caro a livello di salute secondo uno studio danese.

Lo stress è uno dei principali nemici della tua salute psicofisica e sembrerebbe che lo stress generato a livello di vita privata abbia un impatto maggiore rispetto a quello della vita lavorativa o sociale. Ricorda che lo stress è un killer silenzioso: non ignorare questi 9 sintomi. Se hai una relazione stressante dovresti conoscere le conclusioni di questo studio danese, potrebbero salvarti la vita!

Coppia e relazioni stressanti: i pericoli per la salute

Apriamo una piccola parentesi sul litigio. Ogni coppia litiga e questo non è sempre un male. Avere delle discussioni ci permette di conoscerci meglio reciprocamente e di confrontarci per il bene della relazione stessa. Capire cosa desidera l’altro è importantissimo affinché si senta realizzato all’interno della relazione e vale lo stesso per noi. Litigare quindi può far bene, scopri tutte le virtù del litigio di coppia.

Chiusa questa parentesi parliamo dello stress all’interno della coppia. Lo stress può essere una conseguenza del litigio, soprattutto nel caso in cui il litigio sia onnipresente e i motivi del litigio si ripresentano. Anche se amiamo il partner con tutti i suoi difetti e le sue incessanti lamentele sembrano non toccarci eccessivamente, uno studio condotto da alcuni ricercatori danesi dell’Università di Copenhagen pubblicato sul Journal of Epidemiology & Community Health, potrebbe farci cambiare idea!

Le conclusioni di questo studio dimostrano che le persone che sono stressate a livello famigliare o che subiscono forme di molestie, hanno un’aspettativa di vita molto inferiore rispetto a chi non vive queste situazioni.

Queste persone rischiano dal 50% al 100% di morire giovani rispetto a chi vive una situazione familiare serena. Uno studio simile aveva dimostrato che i mariti stressano le mogli 10 volte di più rispetto ai figli, quindi mettendo insieme queste due informazioni, siete davvero sicuri che non avete motivo di preoccuparvi per la vostra salute?

Prima di giungere a questa conclusione i ricercatori hanno esaminato per 11 anni i partecipanti allo studio: 9875 persone di sesso maschile e femminile, di età compresa tra i 36 ei 52 anni.

I partecipanti hanno dovuto rispondere ad alcuni questionari sulla loro vita privata e analizzando queste risposte le conclusioni sono state a dir poco scioccanti.

Lo studio ha concluso che:

Lo stress nella vita privata ha un impatto negativo maggiore sulla salute rispetto a tutte le altre forme di stress.

ha un impatto negativo maggiore sulla salute rispetto a tutte le altre forme di stress. Il rischio maggiore lo correrebbero gli uomini

Gli uomini tendenzialmente reprimono le loro emozioni rispetto alle donne che tendono a manifestarle apertamente. Questa sarebbe la spiegazione per la quale gli uomini sono più colpiti da suicidio, infarto o problemi epatici legati al consumo eccessivo di alcool.

Secondo gli esperti un litigio atto a manifestare apertamente le emozioni invece di soffocarle gioverebbe alla salute perché allevierebbe lo stress avvertito nella vita privata. Scopri quanto lo stress incide nella relazione.