Stavi cercando un aperitivo velocissimo per le feste, per aprire una cena in famiglia: eccoti servita con i croissant salati di healthydory_, l’aperitivo gustoso pronto in 10 minuti!

Una preparazione semplicissima, fatta di ingredienti facilmente reperibili, ripiena e super gustosa, un modo sfizioso per consumare un aperitivo in famiglia anche a capodanno, una preparazione rapida per chi non ha mai tempo, dal cuore morbido e un pizzico di paprika per dare quel tocco piccantino.

Questa è la ricetta di healthydory_, oggi ci allieta con una preparazione e dal gusto salato prendendoci per la gola, scopriamo insieme la ricetta che healthydory_ha preparato per noi, oltre a tutte quelle dolci.

Dosi: 2/4 persone

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Difficoltà: facile

La ricetta gustosa del croissant salati ripieni di salmone e formaggio

Chi ha detto che i croissant devono essere per forza dolci, ripieni di crema o marmellata? Oggi ti presento i miei BABY SALTY CROISSANT; deliziosi e sfogliati cornetti salati, pronti in 10 minuti! Ideali per un aperitivo tra amici o come antipasto veloce. Puoi prepararli come preferisci; prosciutto e formaggio, salmone, pancetta e perché no… Anche con delle verdure grigliate!

Lasciati guidare dalla tua fantasia!

Ingredienti

Acqua, olio o latte

1 rotolo di pasta sfoglia fillo

Salmone q.b.

Una sottiletta light

Albume q.b.

Origano

Paprika dolce

Preparazione

Ho preparato la pasta fillo seguendo le indicazioni riportate nella confezione. Ho steso un foglio di pasta sopra ad un panno umido e ho spennellato con un po’ di acqua. Ho coperto con un altro foglio di pasta e ho continuato in questo modo fino a terminare la sfoglia.

Ho quindi ricavato dei triangolini: li ho farciti con salmone e una sottiletta light. Ho ripiegato l’estremità della base su se stessa e ho continuato ad arrotolare la sfoglia fino all’altra estremità.

Ti consiglio di non esagerare con la quantità di ripieno, altrimenti fuoriesce in cottura! Una volta adagiati su una teglia con carta da forno, li ho spennellati con albume e ho spolverizzato con origano e paprika dolce. Ho informato in forno ventilato a 180° per 20 minuti (controllare la cottura!).

View this post on Instagram A post shared by Ricette Light Con Gusto (@healthydory_)

