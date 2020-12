Chi è il padre di questo bambino? Ti proponiamo un test facile e veloce per mettere alla prova la tua capacità di osservazione.

A tutti piace pensare di essere dei piccoli investigatori, alla stregua di Sherlock Holmes.

Si tratta, in fondo, di saper guardare attentamente ed analizzare ogni situazione o quesito che ci viene sottoposto.

La soluzione, dopotutto, è sempre davanti ai nostri occhi!

Bene, oggi ti chiediamo di individuare un dettaglio determinante per risolvere questo enigma: pensi di potercela fare?

Chi è il padre? Metti alla prova la tua capacità di analisi

Guarda attentamente l’immagine qui sopra: chi fra le tre figure rappresentate non è il padre del bambino?

Ovviamente, nonostante sia molto difficile indovinare, ognuna delle tre risposte ti svelerà qualcosa sul tuo carattere.

Solo una, però, è quella giusta!

Ci sono molti piccoli particolari da notare e quindi puoi prenderti tutto il tempo che vuoi prima di scorrere più in basso e leggere la soluzione.

Questi test sono da considerarsi come uno svago ed il loro scopo è quello, principalmente, di divertirci.

Non ti preoccupare, quindi, se non sei in grado di dare la risposta giusta!

Se vuoi tentare la fortuna, dopo aver letto la soluzione, puoi provare con un test simile che ti chiede chi sia la vera madre del bambino oppure un altro che cerca di capire come reagisci di fronte alle difficoltà.

Bene, hai guardato l’immagine? Ora che hai potuto ragionare con comodo sulle pose, i vestiti e l’atteggiamento delle tre figure sei pronto a rispondere?

Chi, fra questi uomini, non è il padre del bambino che tiene per mano?

Ecco la soluzione.

A) Se hai scelto la coppia A non possiamo che farti le nostre congratulazioni.

L’uomo raffigurato nella prima coppia, infatti, non è il padre del bambino .

Un piccolo particolare svela il mistero.

Come puoi notare dal disegno, nella prima coppia è l’uomo a tenere il bambino per mano in maniera piuttosto autoritaria e decisa.

Nelle altre due coppie, è il bambino a tenere per mano il suo accompagnatore.

L’atteggiamento dei piccoli, nelle altre due figure, è poi decisamente più aperto e rilassato: entrambi si rivolgono alla figura che li accompagna!

Se hai scelto la figura A sei evidentemente qualcuno che fa molta attenzione ai dettagli; per te non esistono misteri ed hai sempre la situazione sotto controllo .

Sei in grado di prendere decisioni ben ponderate e ti capita raramente di fare un passo falso. Complimenti!

Per tracciare un profilo psicologico dovremmo capire quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a scegliere questa coppia.

In ogni caso, se hai scelto la figura B, sei con ogni probabilità una persona altruista . Il bambino in foto (che potresti essere tu) si rivolge al suo accompagnatore come a volerlo aiutare e proteggere.

Anche tu, con ogni probabilità, sei una persona che si prodiga molto per gli altri anche se, spesso, non ricevi lo stesso trattamento.

Il motivo per cui hai scelto questa coppia, con ogni probabilità, risiede nel tuo bisogno di indipendenza.

Sei una persona con un carattere forte che non ha bisogno di nessuno: il tuo atteggiamento denota una grande fiducia in te stesso!

Hai dato la risposta giusta e sei riuscito a risolvere il nostro quesito?

Se non sei riuscito ad indovinare la coppia giusta non preoccuparti: questa volta, certamente, non era semplice!