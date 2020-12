Test: riesci a trovare l’intruso tra le renne di Babbo Natale?

Il test delle renne di Babbo Natale affinerà le tue doti di osservazione. Allenati a non farti sfuggire neanche il minimo dettaglio.

Oggi ti presentiamo un altro divertentissimo test che ti aiuterà a sviluppare il tuo senso di osservazione, divertendoti. Questo test ha uno scopo ludico, puoi farlo da solo o sfidare amici e parenti, oltre a divertire ti aiuterà ad allenare il cervello a non farsi sfuggire nessun dettaglio. Questo test genera stimoli cerebrali, che ti aiutano a potenziare le funzioni cognitive.

Test di Rudolph: allena il tuo cervello e trova l’intruso tra le renne

Il cervello è un muscolo e per essere in forma ha bisogno di essere costantemente allenato. Il cervello si può tenere in forma attraverso la pratica di rompicapi di logica e test di osservazione come questo che rappresentano un fitness cerebrale. La pratica di queste attività su base giornaliera migliora la salute cerebrale e le sue funzioni cognitive. Questa tipologia di giochi meglio conosciuta col nome di brain training è quindi indicata per prevenire carenze a livello di memoria, attenzione e concentrazione. Inoltre diverte e quindi allevia lo stress.

Questo test è adatto anche ai bambini. Divertitevi tutti insieme durante queste festività natalizie a dare la caccia all’intruso.

Scopo del test:

Di seguito ti mostreremo una serie di immagini di renne. Tutto quello che devi fare è trovare il famoso assistente di Babbo Natale, Rudolph. E’ l’unica renna ad avere il naso rosso e ama nascondersi facendo impazzire Babbo Natale. Sei pronto a dargli la caccia?

Test numero 1

Ecco la prima immagine. Iniziamo con una difficoltà bassa. Dovresti impiegare pochissimi secondi a trovare Rudolph, l’assistente di Babbo Natale. Questo test di osservazione serve come riscaldamento, i prossimi non saranno così semplici. Trovi le soluzioni del test in fondo alla pagina.

Test numero 2

Per scovare l’intruso in questa seconda immagine dovrai concentrarti un pò di più. Questo secondo test è leggermente più difficile e richiede maggiore concentrazione ma siamo sicuri che non impiegherai molto neanche questa volta a trovare Rudolph.

Test numero 3

Aumenta ancora la difficoltà in questa immagine dove Rudolph sembra essere stato più bravo a nascondersi. Ancora una volta siamo sicuri che alla fine sei riuscito a trovarlo.

Test numero 4

Questa volta apri bene gli occhi e concentrati. Trovare Rudolph in questa immagine non è semplicissimo, avrai bisogno di qualche secondo in più. Lo hai trovato? La sfida diventa sempre più interessante.

Test numero 5

Per finire l’immagine con la difficoltà maggiore. In questa foto dovrai sforzarti parecchio per trovare Rudolph ma alla fine lo vedrai.

Soluzioni del test

Test numero 1

Test numero 2

Test numero 3

Test numero 4

Test numero 5