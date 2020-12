Scopri per ciascun segno dello zodiaco che cosa ha predetto oggi il nostro imperdibile oroscopo: tanti consigli impossibili da perdere.

Come andrà la giornata di oggi? Le stelle lo sanno, ascoltiamo allora i loro consigli.

Ecco le previsioni del nostro oroscopo per i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Un po’ di incertezza caratterizza la giornata dei prossimi tre segni, i cui punti fermi ora vacillano.

Oroscopo oggi Ariete

Palestre chiuse e temete di perdere la vostra forma fisica? Niente paura, ci sono tante attività che si possono fare in casa e che saranno di grande aiuto. Persino le pulizie.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Autostima al ribasso, menomale che a tirarvi su ci pensano le vostre amiche sempre pronte a darvi man forte.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Qualcuno che credete vostro amico forse si vede con ben altro ruolo: ma voi saprete valutare l’opportunità?

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Inadeguatezza, la grande nemica dei prossimi segni inquietante beta giornata. Qualcuno la supera, altri no.

Oroscopo oggi Cancro

Le amiche reclamano la vostra presenza per preziosi consigli ma oggi proprio non vi sentite all’altezza.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

La persona amata finalmente reclama la vostra presenza e voi non ci pensate su due volte prima di fare le valigie.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

La gelosia insidia la vostra mente? Fate la prova del nove: se lui ancora vi decidere l’altra è solo una vostra fantasia.

Amore: 6

Lavoro: 9

Salute: 5

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Salute, lo spauracchio dei prossimi tre segni in questo martedì: è decisamente consigliato mantenere la calma.

Oroscopo oggi Bilancia

Qualche malanno di stagione vi fa venire le palpitazioni: mantenete la calma non è ancora il momento del tampone.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Lo stress intacca la vostra salute e vi fa temere il peggio: fidatevi basterà ritrovato un pizzico di serenità

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

La tentazione di ecceder con le spese si fa sentire ma ricordate: alla fine il conto arriva sempre.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

La famiglia è il perno di questa nuova giornata per gli ultimi tre segni: per alcuni in positivo, per altri non proprio.

Oroscopo oggi Capricorno

La rabbia vi prende la mano ma occhio a non cedere, potreste essere le uniche a rimetterci veramente.

Amore: 4

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Acquario

La voglia di maternità si fa sentire e chissà che non sia il giorno giusto per vedere il desiderio coronato.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Con mamma e suocere siete su pianeti diversi, senza un ponte di collegamento. Volete costruirlo? Allora portate pazienza.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.