GF Vip, concorrente svela: “Maria mi ha chiesto di partecipare a Uomini e Donne”

Il GF Vip non smette mai di regalare colpi di scena al pubblico del piccolo schermo. Un vippone ha svelato di aver ricevuto una proposta da Maria De Filippi per prendere parte a Uomini e Donne.

Il GF Vip, in particolar modo durante questa quinta edizione condotta da Alfonso Signorini, si rivela essere ricca di colpi di scena. Da quando Maria De Filippi, durante la diretta andata in onda ieri, ha fatto una sorpresa a tutti i vipponi sono stati svelati alcuni interessati ed inediti retroscena che fanno parte della vita dei concorrenti in relazione con la conduttrice.

Oltre a Tommaso Zorzi, che ieri è rimasto senza parole, che più volte ha espresso il desiderio di conoscere in prima persona la De Filippi, con cui vorrebbe collaborare, anche altri concorrenti hanno avuto a che fare con la conduttrice, svelando alcuni succosi retroscena sulla loro vita privata o professionale.

C’è infatti chi ha avuto modo di avere Maria De Filippi come testimone di nozze e chi invece si è visto offrire, probabilmente rifiutando in seguito visto che non si è mai vista negli studi Elios di Roma, la partecipazione a Uomini e Donne.

Maria De Filippi: tutti i retroscena dei concorrenti del GF Vip

Maria De Filippi, come anticipato, ha avuto a che fare con alcuni dei protagonisti di quest’edizione del Grande Fratello Vip ed ovviamente non ci riferiamo a chi come Andrea Zelletta ha avuto modo di poter collaborare con lei. Che lui ha ricoperto il ruolo di tronista, così come Sonia Lorenzini o Pierpaolo Pretelli che ha fatto il corteggiatore e Carlotta Dell’Isola Temptation Island, non è di certo un mistero, ma la partecipazione al dating show, molti anni fa si presume, è stata offerta anche a qualcun altro. A chi?

A Samantha De Grenet! La concorrente, che ieri ha avuto una furiosa lite con Antonella Elia, ha confidato a Stefania Orlando che tempo fa le fu offerto di prendere parte a Uomini e Donne e per questo motivo aveva avuto modo di conoscerla di persona. Sicuramente la richiesta di Maria è di qualche tempo fa, visto che la De Grenet è felicemente sposata, ma non è l’unica a conoscere la De Filippi in prima persona.

Anche Stefania Orlando ha avuto modo di potersi rapportare a lei. In quanto è stata Mara De Filippi e Maurizio Costanzo sono stati i suoi testimoni di nozze, ma non a quelle con Simone, a cui ha preso parte anche la Elia, ma a quelle con il suo primo marito, Andrea Roncato.

SDG: “Io la conosco perché mi chiamò anni fa per partecipare ad un Uomini e Donne, Stefy tu la conosci?”

Stefania: “si mi ha fatto da testimone di nozze al primo matrimonio”

