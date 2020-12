Mancano ormai pochi giorni alla fine del 2020 e molti sono già concentrati sui buoni propositi per l’anno nuovo. Scopri a quale dovresti puntare in base al tuo segno zodiacale.

Come ogni anno, ormai giunti agli sgoccioli di quello in corso, la maggior parte di noi sta già iniziando a fantasticare su quello in arrivo e sui tanti cambiamenti che spera di apportare alla propria vita. Per quanto il semplice passaggio di un anno non basti da solo a cambiare le sorti di un’intera vita, è pur vero che le energie mutano e con esse anche alcune parti salienti della vita di ognuno di noi.

Che si tratti di fortuna o di momenti speciali da vivere, agire su se stessi resta sempre la miglior strada da seguire nonché quella in grado di portare dei benefici alla propria esistenza. E visto che i buoni propositi sono una delle cose che ci accomuna in questo periodo dell’anno, oggi proveremo a scoprire qual è quello che dovremmo seguire davvero per rendere il 2021 un anno migliore ed il più possibile funzionare per la nostra vita.

Un proposito per l’anno nuovo per ogni segno zodiacale

Ariete – Puntare ad un obiettivo preciso

Questo è l’anno giusto per deciderti a concentrare le tue energie su un unico obiettivo. Che si tratti del lavoro o del desiderio di dare il via ad una nuova relazione, ciò che conta davvero è l’impegno che produrrai in tutti i giorni del 2021. Impegno che se ben concentrato ti porterà ad ottenere dei risultati incredibili portando la tua vita a progredire proprio come speri da ormai tanto tempo. Ciò che conta è non farti distrarre e non usare scuse comode per giustificare eventuali rallentamenti. Più energia metterai in quello che fai e migliori saranno i risultati.

Toro – Concentrarsi sull’amore

Se l’amore è da sempre il tuo chiodo fisso, forse è giunto il momento di concentrare le tue energie unicamente su questo. Ciò significa che se sei single è arrivato il momento di capire cosa vuoi veramente da un partner e una volta capito, cercare di trovare la persona giusta. Se sei già impegnata, invece, potresti investire parte del tuo tempo cercando di rendere al meglio la tua storia d’amore. In questo modo potrai contare su un anno ricco d’amore, nel quale sentirti finalmente appagata e felice di avere al tuo fianco la persona più giusta per te. Vietato accontentarsi, quindi. Ciò che conta davvero è puntare all’amore perfetto. Quello con la A maiuscola ed in grado di farti felice.

Gemelli – Essere più riflessiva

Il tuo essere spesso istintiva e sempre portata a dire e fare la prima cosa che ti passa per la testa, rappresenta sia un punto di forza che uno di debolezza. Un buon proposito per il nuovo anno potrebbe quindi essere quello di sforzarti per essere più riflessiva. Ciò ti porterebbe infatti ad essere più equilibrata e di conseguenza maggiormente portata ad ottenere il meglio dalla tua vita. Prenderti il giusto tempo per capire come agire in base alle circostanze ti consentirà infatti di operare le scelte più giuste e di vivere anche emozioni più controllate e meno spinte all’eccesso. Si tratta ovviamente di un lavoro che richiede del tempo. E un intero anno per metterti alla prova è esattamente ciò di cui hai bisogno.

Cancro – Essere più sincera

Ebbene si. Se c’è un proposito buono al quale dovresti puntare per l’anno nuovo, questo riguarda la tua sincerità. Tante volte finisci infatti per mostrare agli altri una maschera che ti impedisce di far vedere tanti lati che forse ai tuoi occhi sono negativi ma che in verità non lo sono affatto. Tutto sta nel trovare il tuo personale modo di essere e far si che questo diventi il tuo biglietto da visita. Un percorso che ti aiuterà anche a stimarti maggiormente e ad instaurare rapporti migliori con le persone che ti circondano. Ciò che conta è mantenere sempre viva l’attenzione e non tornare indietro. Perché a volte, la tentazione può essere forte. Ma lavorando bene su te stessa potrai ottenere molto più di quanto pensi.

Leone – Essere più dolce

Sebbene con le persone che ami tu sappia già essere piuttosto dolce, è importante che impari ad esserlo anche con gli altri. Si tratta di un aspetto sul quale dovrai lavorare parecchio e che è importante incrementare sopratutto in ambito lavorativo. Saper gestire il rapporto con gli altri ti aiuterà infatti a vivere meglio le cose e a stabilire anche relazioni nuovi ed in grado di essere soddisfacenti. Esattamente ciò di cui hai bisogno ormai da diverso tempo. Per questo motivo la cosa migliore che puoi fare nel 2021 è puntare tutto sulla dolcezza, mostrando anche al resto del mondo che oltre ad essere una che sa il fatto suo sai anche essere incredibilmente dolce e disponibile.

Vergine – Prenderti più cura di te

Diciamocelo, per quanto tu sia razionale e lucida quando si parla di prenderti cura di te non sei tra le persone più esperte. Per il 2021, quindi, potresti cambiare le cose iniziando a pensare al tuo bene. Ciò significa condurre uno stile di vita più sano, mangiare meglio e concentrarti un po’ di più sullo sport. Volersi bene è il primo passo da compiere per rendere la propria vita più fruttuosa e per garantirsi un certo ritorno di positività anche nei momenti difficili. Lavorando su di te da questo punto di vista, riuscirai infatti a migliorare anche su tutti gli atri. Ed in men che non si dica di scoprirai a sorridere della tua vita, trovandola improvvisamente migliorata.

