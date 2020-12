A volte si tratta di una pausa dai rapporti rumorosi altre volte di una vera e propria necessità: ecco come avere rapporti intimi silenziosi!

Forse hai dei coinquilini particolarmente invadenti oppure dei vicini di casa che ti hanno fatto notare rumori non proprio consoni.

Magari hai voglia di sperimentare qualcosa di diverso oppure, a causa delle delicate condizioni in cui ci troviamo tutti (c’è solo una pandemia mondiale in corso), ti trovi costretto in una casa che non è la tua.

Qualunque sia il motivo dietro la decisione di provare a farlo “in silenzio”, noi siamo qui per darti una mano.

Ecco le posizioni migliori per lasciarsi andare ad un piacere… senza suoni!

Rapporti intimi silenziosi: le posizioni da provare

Sia chiaro, a volte il silenzio può essere una vera e propria benedizione.

Non solo perché siete obbligati dalle circostanze ma anche perché, spesso, crediamo che i rapporti debbano essere equiparabili, in tutto e per tutto, ad un film per adulti.

Frasi, parole sconce ed anche urla sono tutte ben accette: l’importante, però, è che siano sincere!

A prescindere da quale sia la motivazione per la quale avete deciso di avere rapporti intimi silenziosi, noi, ovviamente, siamo qui per aiutarvi.

Ecco quali sono le posizioni migliori per fare l’amore… in silenzio!

abbracciati da dietro : una posizione che vi impedirà di fare troppo rumore è quella da abbracciati.

Sdraiatevi entrambi sul fianco: ti basterà alzare un po’ la gamba per mettere al tuo partner di iniziare a fare l’amore con te!

L’idea è quella di fare l’amore dolcemente e lentamente , molto vicini in modo da potervi sussurrare qualche parolina dolce ed evitare tutte le mosse più spinte.

Questo, ovviamente, se avete deciso di provare a fare l’amore con un rapporto penetrativo: sai che puoi provare anche i rapporti senza penetrazione?

: una posizione che vi impedirà di fare troppo rumore è quella da abbracciati. entrambi sul fianco: ti basterà alzare un po’ la gamba per mettere al tuo partner di iniziare a fare l’amore con te! L’idea è quella di , molto vicini in modo da potervi sussurrare qualche parolina dolce ed evitare tutte le mosse più spinte. Questo, ovviamente, se avete deciso di provare a fare l’amore con un rapporto penetrativo: sai che puoi provare anche i rapporti senza penetrazione? seduti sul bordo : un altro suggerimento è quello di abbandonare il letto per dedicarvi ai… bordi dei vostri mobili!

No, non vi stiamo suggerendo di fare l’amore in uno di questi posti strani ma di evitare il cigolio delle molle del materasso semplicemente spostandovi sul bordo.

Potete scegliere di farlo sul bordo di una poltrona, del letto, di una sedia o di una scrivania. L’importante è cambiare posizione e trovarsi stretti ed abbracciati uno di fronte l’altro.

Vedrai che, avvolgendolo con le tue gambe mentre il tuo partner siede sul bordo, vi troverete immediatamente in una posizione estremamente sensuale e decisamente poco rumorosa!

: un altro suggerimento è quello di per dedicarvi ai… bordi dei vostri mobili! No, non vi stiamo suggerendo di fare l’amore in uno di questi posti strani ma di evitare il cigolio delle molle del materasso semplicemente spostandovi sul bordo. Potete scegliere di farlo sul bordo di una poltrona, del letto, di una sedia o di una scrivania. L’importante è e trovarsi stretti ed abbracciati uno di fronte l’altro. Vedrai che, mentre il tuo partner siede sul bordo, vi troverete immediatamente in una posizione estremamente sensuale e decisamente poco rumorosa! un aiuto… sexy! Infine, per fare l’amore in maniera completamente silenziosa potete ricorrere ad un aiuto speciale.

Usate una benda oppure un sex toys apposito e… copritevi la bocca!

Questa è una pratica che, come tutti gli aspetti dei rapporti intimi, è bene provare insieme senza ansie da prestazione.

Provate a fare qualche tentativo, coprendovi la bocca e cercando di vedere se vi da fastidio, se vi impedisce di respirare (ovviamente non copritevi anche il naso) o se, semplicemente, non vi piace avere la bocca coperta.

In caso contrario, sappiate che bendarsi è un ottimo modo per accendere la passione (ed azzerare i rumori).

Potete provare entrambi ad usare la benda oppure solo uno dei due. Comunicherete con gli occhi ed i rumori vi sembreranno non essere mai esistiti!

Adesso che sai come fare ad avere rapporti intimi silenziosi potrai sbizzarrirti sotto le coperte senza fare rumore!

Sarai finalmente al riparo dalle orecchie dei vicini e dei coinquilini impiccioni e potrai darti alla pazza gioia senza che nessuno lo sappia.

Ovviamente non scordarti che, quando vuoi e puoi, non c’è niente di male a lasciarsi andare anche con la voce!