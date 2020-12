Oggi è molto cambiata da quando aveva vent’anni: la presentatrice che fu a un passo da diventare la moglie di Renato Zero oggi è bionda.

Nata nel 1949 oggi è ancora una bellissima donna, ma il suo look è profondamente cambiato rispetto a quando aveva appena vent’anni. Negli anni si è costruita una lunga carriera da attrice, presentatrice e conduttrice radiofonica ma i telespettatori l’hanno sempre vista con una folta chioma di riccioli biondi.

È stata protagonista di molti famosissimi programmi della televisione italiana, soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta, ma ha anche posato per riviste per soli uomini e ha calcato con grande successo i palcoscenici teatrali.

La sua gioventù è stata legata a filo doppio non soltanto all’amico e innamorato Renato Zero ma anche a Domenico Modugno, con il quale la Bonaccorti scrisse il testo di una canzone destinata a entrare non solo nella storia della musica italiana, ma anche nella memoria di numerose generazioni.

Moglie di Renato Zero o presentatrice? Quasi entrambe

Erano giovanissimi, innamoratissimi e facevano addirittura di tutto per assomigliarsi, portando un acconciatura molto simile di riccioli neri. Furono fidanzati per diverso tempo e lei tentò in tutti i modi di aiutare lui a muovere i primi passi sulla scena musicale romana, tentando di organizzare per lui concerti in diversi club e locali della Capitale.

“Avevo vent’anni, mi vestivo da grande e fingevo di essere la sua agente, l’agente di Renato Fiacchini, vero nome di Renato Zero” ha raccontato la presentatrice anni dopo, spiegando che quello fu certamente uno dei periodi più belli della sua vita.

Di lui, lei era davvero innamorata, tanto che arrivò a dargli un nome poetico e bellissimo: “Il mio angelo dalle spalle larghe”.

I due trascorsero assieme un lungo periodo di tempo, arrivando addirittura a immaginare il matrimonio. Non era destino però che le cose andassero così: pur amandosi molto i due si resero contro di essere troppo giovani e infine si separarono per inseguire ognuno i propri sogni artistici.

Lei era Enrica Bonaccorti ed è stata, probabilmente, l’unica donna di Renato Zero, il quale di lì a qualche anno scoprì di essere omosessuale.

Dopo la separazione i due andarono avanti con le proprie vite, incontrando altri partner. “Lui ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo” ha spiegato in un’intervista la Bonaaccorti. “Io gli chiesi ‘la conosco?’ e lui mi rispose ‘no, LO conosci’. Rimasero insieme per i successivi vent’anni. Io invece, sposai mio marito e il nostro matrimonio durò solo due anni”.