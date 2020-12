Quanti partner sessuali dovrebbe avere una donna prima di sposarsi?

Qual é il numero ideale di partner che dovrebbe avere una donna prima di sposarsi secondo la scienza?

Esiste un numero ideale di partner da “testare” a letto per avere una chiara definizione di come potrebbe essere il proprio partner ideale sotto le lenzuola? oppure esiste un’altra motivazione per cui una donna farebbe bene a giacere con un numero ideale di uomini prima di sposarsi? Se ti sei mai posto questa domanda dovresti sapere che la scienza ha risposto a questa curiosità.

Il numero ideale di uomini per una donna prima del matrimonio

Ognuno ha la sua idea riguardo ai rapporti sessuali prematrimoniali, c’è chi è disposto a rinunciare e ad astenersi completamente da questi rapporti ritenuti sacri e non scendibili dal matrimonio e dalla procreazione, si tratta solitamente di scelte legate alla propria religione. Per contro c’é chi non ha problemi anzi desidera sperimentare esperienze sentimentali differenti prima di dedicarsi in via esclusiva ad una sola persona, ovvero l’amore della propria vita.

Se fai parte del secondo gruppo di persone, ti sei mai chiesto quanti partner dovresti avere prima di abbracciare la stabilità? Esiste un numero ideale di partner affinché questi non siano troppi o non abbastanza per permetterci di riconoscere il vero amore?

Questo numero non troppo elevato e neanche troppo basso di partner sessuali è diverso per gli uomini e le donne?

Uno studio è stato condotto sull’argomento da un sito di incontri extra coniugali britannico che ha cercato di fare luce sulla questione.

Il sito Illicit Encounters si è preposto di scoprire qual é il numero accettabile di partner sessuali per una data persona ed incredibilmente ha trovato il numero ideale e ancora più sorprendentemente, questo numero è uguale sia per gli uomini che per le donne.

Vuoi sapere qual é questo numero perfetto?

il numero perfetto sarebbe 12

Il numero 12 sarebbe un numero equo sufficiente a permettere ad una persona sessualmente aperta e abbastanza libera di fare le sue proprie valutazioni in fatto di rapporti sessuali.

Avere meno di 12 partner sessuali potrebbe precludere qualche esperienza significativa dal punto di vista della chimica e averne avuti più di 19 potrebbe indicare che si è troppo avidi e non si riesce ad accontentarsi e a trovare piena soddisfazione nel restare con uno stesso partner.

Potresti avere i tuoi dubbi nel pensare a questo numero, e giudicarlo eccessivamente elevato o eccessivamente basso o non significativo ma le persone che hanno partecipato allo studio sembrano non avere avuto grandi dubbi in merito a questa cifra.

Non hanno mostrato avere lo stesso parere in merito ad un altra questione però, una persona dovrebbe conoscere il numero dei partner sessuali avuti dalla propria metà nel suo passato?

Il 53% degli uomini si dichiara a favore e considera questa informazione molto importante, mentre solo il 45% delle donne ha dichiarato di non essere interessato a conoscere questa informazione.

Il motivo potrebbe risiedere nello spirito competitivo tipicamente avvertito dagli uomini.