Perché non tentare la fortuna e vincere una delle estrazioni più famose e fare tanti soldi? Carlotta dell’Isola potrebbe fare per te.

Ogni istante qualcuno tenta la fortuna. Magari colpo di fortuna che possa finalmente darci una vita di lussi e ricchezze da fare invidia e farci vivere quella vita da sogno che desideriamo.

Una vacanza in tour in tutta l’America del Nord oppure un intero mese di viaggi in giro per l’Europa, macchina di lusso, cellulari costosissimi e milioni in banca sono un po’ il sogno di tutti coloro che tentano la sorte cercando di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

Ma dove si possono trovare questi numeri da giocare? C’è chi li cerca nella smorfia napoletana, chi invece si basa su ciò che gli è apparso in sogno o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che lo circonda.

Tentare la fortuna potrebbe fare al caso nostro e poterci garantire quella svolta nella nostra vita che magari non ci aspettiamo.

E se invece fosse la nuova inquilina della casa più chiacchierata d’Italia a fornirti i numeri? Carlotta dell’Isola potrebbe fare al caso tuo!

I numeri vincenti offerti da Carlotta dell’Isola appena entrata nella casa del GF VIP

Oggi i numeri sono stati offerti dalla bellissima nuova inquilina del GF VIP Carlotta dell’Isola. Infatti, facendo alcuni calcoli ed alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano la influencer e Luxury Manager, vediamo che:

Nome: Carlotta Dell’Isola

Carlotta Dell’Isola Data di nascita: 24 febbraio 1993

24 febbraio 1993 Età: 27 anni

27 anni Segno zodiacale: Pesci

Pesci Professione: Luxury Manager

Luxury Manager Luogo di nascita: Anzi, provincia di Roma

Anzi, provincia di Roma Altezza: sconosciuta

sconosciuta Peso: sconosciuto

sconosciuto Tatuaggi: la scritta Wonder sul lato del piede

la scritta Wonder sul lato del piede Followers su Instagram : 200 mila

: 200 mila Curiosità: è fidanzata con Nello Sorrentino da ben 6 anni

Sulla base di questi dati e su ciò che sappiamo sulla bella nuova inquilina della casa più chiacchierata d’Italia vediamo che i numeri fortunati di Carlotta dell’Isola sono:

2 (Febbraio è il mese di nascita della giovane promessa del mondo dello spettacolo)

(Febbraio è il mese di nascita della giovane promessa del mondo dello spettacolo) 6 (gli anni di fidanzamento con Nello Sorrentino con cui ha partecipato al Grande Fratello Vip)

(gli anni di fidanzamento con Nello Sorrentino con cui ha partecipato al Grande Fratello Vip) 12 (il segno zodiacale della giovane donna sono i pesci a cui corrisponde la dodicesima posizione)

(il segno zodiacale della giovane donna sono i pesci a cui corrisponde la dodicesima posizione) 19 (le prime due cifre dell’anno di nascita di Carlotta dell’Isola)

(le prime due cifre dell’anno di nascita di Carlotta dell’Isola) 20 (le prime due cifre dei followers che seguono la ragazza su Instagram)

(le prime due cifre dei followers che seguono la ragazza su Instagram) 24 (il giorno in cui è nata la giovane donna che si appresta a dar filo da torcere a tutti gli inquilini della casa del GF VIP)

(il giorno in cui è nata la giovane donna che si appresta a dar filo da torcere a tutti gli inquilini della casa del GF VIP) 27 (gli anni di età della bella luxury manager che partecipò al programma Temptation Island)

I numeri fortunati di Carlotta dell’Isola e che sono quindi giocabili sono:

2 – 6 – 12 – 19 – 20 – 24 – 27

Million Day, i numeri ritardatari

Di seguito vi ricordiamo anche quali sono i numeri ritardatari, che da molte settimane non vengono estratti, per il gioco giornaliero del Million Day:

24-49-9-1-43-45-19-12-6-3-7-42-18-41-22-36-14-44-54