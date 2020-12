Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip ammette: “Spero di esserci riuscita”

Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza al GF Vip, ha svelato di essere entrata nella casa con unico obiettivo. Sarà riuscita nel suo intento?

Elisabetta Gregoraci è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove ha nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo. C’è infatti chi l’ha amata fin dal primo momento, ammirando un lato sicuramente inedito di lei, diverso da quando era solita condurre i suoi programmi, e c’è chi invece proprio non l’ha apprezzata, trovandola a volte un po’ falsa.

Che sia piaciuta o meno, non ci sono dubbi: EliGreg è senza dubbio una di quei concorrenti che non è passato di certo inosservato. Anche se, recentemente intervistata da Libero Quotidiano, la conduttrice ha svelato che lei è entrata nella casa più spiata d’Italia con uni obiettivo e spera con tutto il cuore di essere riuscita a realizzarlo. Quale? Quello di far conoscere la vera Elisabetta.

“Ho scelto di prendere parte a quest’esperienza per mettermi in gioco, ma soprattutto per far conoscere la vera me stessa al pubblico. Volevo mostrarmi senza filtri, mostrandomi per quella che sono davvero” ha raccontato l’ex di Briatore, che sembrerebbe aver inviato uno strano messaggio a Pierpaolo Pretelli. “Spero di esserci riuscita. Anche se sono ancora un po’ frastornata da tutto quello che sta accadendo” ha aggiunto.

“La mia famiglia in questo momento mi sta aiutando davvero tanto, ma non avrei mai potuto continuare fino a febbraio. Mio figlio viene prima di tutto e non riuscivo più a stare senza di lui” ha confidato. “Quando sono riuscita ad abbracciarlo di nuovo, per me, è stata un’emoziona immensa. La sua assenza è stata sicuramente la parte più difficile del gioco” ha concluso, svelando anche chi vincerà quest’edizione del Grande Fratello Vip secondo lei.

Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci svela il suo vincitore

Il GF Vip andrà in onda ancora per molto tempo, per ben due mesi, ma Elisabetta Gregoraci sembrerebbe avere le idee chiare su chi possa vincere questa quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini. Anche se i nuovi concorrenti potrebbero scombussolare e non poco le dinamiche del gioco e ribaltare l’intera situazione.

“Con l’arrivo dei nuovi concorrenti diventa sicuramente più difficile stabilire chi possa essere il vincitore di quest’edizione, bisogna vedere chi rimane con la stessa energia fino alla fine” ha osservato l’ex di Briatore. “Per quello che è successo fino ad oggi posso dire che secondo me Tommaso potrebbe vincere il GF Vip, ma nel cuore mi porto tantissimi altri compagni di avventura” ha poi proseguito. “Matilde Brandi sicuramente, ma anche Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Pierpaolo, Enock, Patrizia De Blanck ma anche Stefania Orlando” ha concluso, citando i vipponi che le hanno lasciato un segno durante il corso di questo viaggio.

“Onestamente fuori dai giochi vorrei ci fosse Dayane“ ha poi aggiunto la Gregoraci. “L’ho trovata una persona poco sincera delle volte” ha concluso Elisabetta, che questa sera sarà in studio con Alfonso Signorini a godersi la sorpresa di Maria De Filippi.

Una nuova eliminazione e tante rivelazioni vi aspettano: #GFVIP torna domani, in prima serata, su #Canale5😍 pic.twitter.com/7JX3hlGynh — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2020

Elisabetta Gregoraci al GF Vip è entrata con un preciso scopo: quella di farsi conoscere dal grande pubblico che ha sempre avuto qualche pregiudizio nei suoi confronti a causa del suo matrimonio, ma dopo quest’esperienza sicuramente qualcuno si è ricreduto su di lei, visto che ha abbandonato la casa più spiata d’Italia perché non intenzionata a proseguire fino a febbraio e non per il volere dei telespettatori. Sicuramente i telespettatori hanno potuto vedere mille sfaccettature della sua personalità, che in un modo o nell’altro hanno lasciato il segno in questa quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.