Eleonora Daniele, la conduttrice televisiva e giornalista italiana di 44 anni ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che è il ritratto della dolcezza, insieme alla piccola Carlotta.

Eleonora Daniele, una carriera avuto origine da quella partecipazione al Grande Fratello 2 che non l’ha vista vincitrice (edizione vinta da Flavio Montrucchio) ma che le ha dato tanta fortuna per lanciarsi nel mondo dello spettacolo.

Oggi a 44 anni, divenuta ormai conduttrice televisiva e giornalista di successo Eleonora ha dato alla luce una splendida bambina, Carlotta. Nata il 25 Maggio del 2020, in piena pandemia, Carlotta pesava ben più di 4 chili! Insomma, un fagottino d’amore per la Daniele che dal 2004 è una fedele compagna del piccolo schermo alla conduzione di programmi come Unomattina, Linea Verde, Ciak! Si gira e Storie Italiane che attualmente ancora conduce e dove ha per lungo tempo mostrato il magnifico pancione.

Carlotta è il frutto dell’amore tra Eleonora e Giulio Tassoni, un imprenditore romano con il quale la Daniele è sposata dal 14 settembre 2019.

Ma vediamo insieme lo scatto mamma e figlia che ha addolcito la nostra giornata.

Eleonora Daniele e Carlotta: mamma e figlia belle come non mai

Carlotta indossa un abito bianco con decorazioni dorate e Eleonora sempre mostrare un sorriso stanco ma soddisfatto. Carlotta invece è al sicuro tra le braccia di mamma. E’ questo il quadretto mamma e figlia che tutti volevamo vedere nella giornata di oggi.

“Il suo primo Natale”, scrive la presentatrice Rai sul suo post social. Ha tutto quel che poteva sognare. “L’ho desiderata tanto ed è arrivata quando non pensavo più di poterla avere” , ha rivelato recentemente a NuovoTv.

E’ per questo che, nonostante la conduttrice sia una vera stakanovista, sempre in onda con Storie Italiane, trova sempre il tempo per la sua piccola, con cui si prepara a salutare il nuovo anno, sperando che sia bello e diverso, un 2021 in cui Carlotta possa finalmente stare all’aperto in tutta sicurezza accanto ai suoi genitori e assaporare la vita nella sua piena normalità.