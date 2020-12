Ieri è giunta notizia che il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, si è vaccinato. Tutto ciò ha scatenato una polemica sconfinata.

E’ la polemica del momento. Nessuno riesce a spiegarsi cosa sia accaduto ieri. Molti sono in cerca di una soluzione a questo enigma, ma intanto la polemica è sempre più crescente. Sia dal popolo che dalle istituzioni.

Il Presidente della regione Campania, Vincenzo de Luca, si è vaccinato e le polemiche che ne sono scaturite ne sono state davvero non poche. La spiegazione al motivo per cui è stato il primo politico in Italia a vaccinarsi non si è ancora capita.

Nonostante siano passate ormai 24 ore la polemica non accenna a fermarsi e sono arrivate dichiarazioni forti da ogni parte. In primis dalle varie figure istituzionali di riferimento nel panorama politico italiano.

Vediamo in dettaglio.

“De Luca ha tolto il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno”. La dura polemica contro il Governatore

La prima reazione è stata quella dell’eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello che ha dichiarato tuonando che Vincenzo De Luca “ha saltato la fila senza alcun titolo, senza decenza“.

Anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, di cui abbiamo parlato ieri, aveva dichiarato il suo dissenso per questo “indegno abuso di potere“. Aggiungendo: “Si dovrebbe vergognare e chiedere scusa“.

Non si sono risparmiati nemmeno i leader nazionali del centrodestra che subito hanno attaccato il presidente della Regione Campania. Matteo Salvini ha infatti subito tuonato: “De Luca toglie il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno. Personale sanitario, forze dell’ordine e persone fragili meritano rispetto e serietà, non politici stile Marchese del Grillo”.

Non le ha mandate a dire nemmeno la leader di Fratelli di Italia, Giorgia Meloni che invece ha posto, con ironia, una critica molto forte chiedendosi: “Esiste una corsia privilegiata per i politici di sinistra?”.

Valeria Ciarambino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, ha invece sottolineato che “il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aspetterà il suo turno per il vaccino“.

Insomma, la polemica non accenna a fermarsi ed il presidente della regione Campania non ha ancora dato cenno al motivo per cui lui è stato vaccinato fra i primi in Italia. Quale sarà stato il motivo?

Seguiranno aggiornamenti su tutta la vicenda.