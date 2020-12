La lotta fra la variante inglese del Covid ed il vaccino, appena oggi messo in circolazione in Italia, è dura ma un vincitore c’è già.

E’ passato anche più di un anno ormai dallo scoppio della pandemia da coronavirus e fra tutte le restrizioni che ci sono state e tutto quanto è accaduto il popolo è ormai completamente stremato. Una soluzione, un vaccino, è quanto di più atteso.

Le parole dichiarate dal direttore dello Spallanzani di Roma sono molto importanti in una fase del genere in cui la preoccupazione è crescente ed ogni parola va pesata perché è come oro colato.

Ognuno di noi è rincuorato dalle parole del direttore che proprio nel giorno del Vax Day ha deciso di fare chiarezza sulla lotta fra la variante inglese del Covid ed il vaccino che proprio stamane ha iniziato la propria diffusione in Italia.

Vediamo i dettagli.

Vaccino Covid, il direttore Vaia fa chiarezza sulla lotta contro la variante inglese

Il direttore dello Spallanzani di Roma ah rilasciato infatti alcune dichiarazioni molto importanti dicendo che: “Tutte le evidenze scientifiche ci dicono che il vaccino è efficace anche contro la variante inglese del coronavirus”.

A queste dichiarazioni ha poi aggiunto alcune specifiche, dicendo che “ci sono state tante varianti e ne arriveranno altre, ed è normale che il virus possa mutare, ma questo non deve farci deflettere”.

Queste dichiarazioni portano alla luce una verità diversa e che finalmente può dare un barlume di speranza a quelle persone che appena hanno sentito della variante inglese del Covid si sono preoccupate e non poco.

In conclusione ha poi specificato, per poter far chiarezza anche su chi penserebbe che sono dichiarazioni poco approfondite, che: “Noi approfondiremo le ricerche, ma la variante non deve preoccuparci”.

Il tutto è stato dichiarato dal direttore sanitario dell’I nazionale malattie iinfettive Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, a margine del Vax Day.

Dichiarazioni molto importanti ed allo stesso tempo davvero tanto attese.