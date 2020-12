Scopri qual è il tipo di relazione che può renderti davvero felice in base al tuo segno zodiacale. La risposta delle stelle segno per segno.

Tutti noi, abbiamo un’idea d’amore. Idea che spesso si intreccia a sogni e aspettative che insieme danno forma all’immagine personale di una relazione perfetta. Si tratta di un qualcosa che spesso si fa fatica a descrivere ma che appartiene a tutti noi. La verità, però, è che non sempre le aspettative combaciano con ciò che può renderci davvero felici. E ciò significa che si può correre il rischio di inseguire qualcosa che una volta trovata potrebbe rivelarsi una delusione.

Certo, a dar vita ai nostri sogni concorrono fattori diversi. Tra questi però c’è anche l’influenza che le stelle esercitano su ognuno di noi. Motivo per cui, oggi andremo a scoprire, al di là del nostro immaginario, qual è il tipo di relazione a cui dovremmo puntare per sentirci davvero felici. Quel tipo di rapporto che una volta trovato e riconosciuto andrebbe curato come un tesoro. E tutto perché n grado di rappresentare davvero la coronazione del proprio personale sogno d’amore.

Qual è il tipo di relazione da inseguire per raggiungere la felicità

Ariete – La relazione in continua evoluzione

Se c’è una cosa della quale hai bisogno per vivere al meglio una storia d’amore, questa è la possibilità di sentirti costantemente spronata a dare il meglio di te. Il tuo amore da favola non deve essere solo romantico ma anche in grado di fornirti qualcosa di speciale. Per essere felice in amore dovrai quindi puntare ad un partner sicuro di se ma che sia al contempo accomodante. Qualcuno che ti faccia sentire stimolata, libera e al contempo all’interno di un rapporto in continua crescita. Solo così potrai andare avanti senza sentirti oppressa e senza aver sempre la sensazione di voler sfuggire da qualcosa. Un rapporto come quello sopra descritto ti aiuterebbe infatti a sentirti libera come non mai e, di conseguenza, ti stimolerebbe a dare il meglio di te, portandoti a provare anche emozioni positive.

Toro – La relazione sicura ma stimolante

Per te che aneli da sempre al comfort e alla sicurezza, la storia d’amore giusta è quella in cui riesci a sentirti sia al sicuro da tutto e da tutti che stimolata a spingerti sempre un po’ oltre (ma non troppo) dalla tua zona comfort. Si tratta di un rapporto difficile da trovare ma che una volta sperimentato riconoscerai per le sensazioni positive che ti offrirà in ogni istante. Sapere di poter contare sempre su qualcuno ed essere al contempo spinta a metterti alla prova è un gioco di contrasti che ti fa sentire costantemente stimolata e che ti aiuta a percepirti come viva e al contempo felice. Certo, non si tratta di qualcosa che si trova o si costruisce in un giorno. Ma con la giusta dose di pazienza e di buon volontà e, ovviamente, con la persona giusta al tuo fianco, potrai arrivare a senirti sentimentalmente realizzata e felice.

Gemelli – La relazione in cui puoi essere te stessa

Il tuo essere duale ti spinge spesso e volentieri a farti conoscere prima per determinati aspetti e solo in un secondo momento per altri. A ciò si unisce anche il tuo essere imprevedibile. Un modo di essere che se non compreso da chi ti sta intorno può crearti qualche problema. Per poterti considerare felice in amore hai quindi bisogno di qualcuno che oltre a farti sentire amata ti sappia comprendere nel profondo. Perché sarà solo rimanendo sempre te stessa che riuscirai a dare il meglio di te e a sentirti accettata, amata e sopratutto viva. Un mix di elementi che possono fare la differenza e che ti aiuteranno a sentirti completa e felice. Motivo per cui vale sempre la pena arrivarci. Anche se la strada può sembrare più lunga di quanto si desidera.

Cancro – La relazione in cui ti senti più che amata

Quello di sentirti amata come vorresti è un desiderio che ti porti dietro da sempre e che tendi a riversare su ogni tipo di relazione interpersonale. Come ovvio che sia, in amore, il problema tende a farsi sentire di più. E ciò ti causa non pochi problemi. Per poter essere felice hai indubbiamente bisogno di un partner che sia in grado di farti sentire amata più di ogni altra cosa. Qualcuno che sappia metterti al centro dell’attenzione, che ti stia accanto e che ti faccia sentire così bene da farti dimenticare il tuo costante bisogno d’amore. Sensazione che sperimenterai solo quando avrai trovato la persona giusta, instaurdo insieme un rapporto che sia d’amore e di fiducia reciproca.

Leone – La relazione in cui ti senti supportata

Per essere felice hai bisogno di sapere che chi ti sta accanto crede in te, ha fiducia in quello che fai ed è sempre pronto a spalleggiarti. Non si tratta di un equilibrio facile da trovare perché il più delle volte il rischio è quello di sopraffare il partner arrivando ad uno scontro. Una volta incontrata la persona giusta, però, le cose si assesteranno per il meglio. Ti sentirai piena di energie, sempre pronta a fare esperienze nuove e tutto con la certezza di avere accanto qualcuno che sia pronto ad ascoltarti e ad aiutarti. Esattamente ciò che ti serve per vivere un amore che sia a misura tua e delle tue ambizioni. Un amore che ti faccia sentire al sicuro e che ti sproni a sognare sempre più in grande. Cosa che, per il tuo modo di essere si rivela estremamente importante.

Vergine – La relazione in cui ti senti apprezzata

Anche se non ami darlo a vedere sei una persona che ha diverse insicurezze. E come se non bastasse non riesci a vivere in modo positivo. Se si parla di relazioni hai quindi bisogno di qualcuno che sia in grado di capirti e di lenire in qualche modo quel senso di inadeguatezza contro il quale combatti da sempre. Un partner in grado di farti sentire apprezzata è sicuramente un’ottima scelta. In questo modo riuscirai infatti a colmare almeno alcune delle tue insicurezze, fortificandoti su tutto il resto. Si tratta di una relazione che andrà coltivata pian piano e che solo così ti aiuterà a sentirti appagata e completa. Esattamente ciò che ti serve per vivere sempre al top la tua vita.

