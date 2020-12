In questa immagine si nasconde un pupazzo di neve tra le tante faccine, riesci ad individuarlo?

Il tanto amato artista Dudolf, ci lancia una nuova sfida, basta guardare questa immagine e provare a cercare un piccolo pupazzo di neve nascosto in questa confusione di faccine. Vi daremo la soluzione se proprio non riuscite e volete gettare la spugna, il nostro consiglio è quello di tentare e ritentare, il piccolo pupazzo di neve primo poi verrà fuori!

Alla ricerca del pupazzo di neve!

In inverno la neve scende a fiocchi, imbianca dappertutto, e i rami dei pini diventano bianchi anch’essi, in questo paesaggio freddo ed invernale, dal tono armonioso, si nasconde un pupazzo di neve minuscolo.

Questo è il nuovo rompicapo, proposto dal celebre autore di vignette, quelle immagini che incuriosiscono, aprono delle sfide, ci mettono alla prova e allenano la nostra mente nell’individuare dettagli non visibili immediatamente.

Abbiamo visto in precedenza immagini dello stesso artista curiose, a tema natalizio, vi ricordate il cappello di Babbo Natale? Oggi si tratta di una confusionaria e ricca nevicata nella quale un piccolo pupazzo di neve fa capolino, individuarlo non è così complicato ma bisogna scorrere con gli occhi via via e non perdere la concentrazione.

Grazie a questo artista ogni volta ci cimentiamo in enigmi curiosi e fantasiosi, ricchi di creatività, siamo pronti a risolvere l’arcano di questa immagine ma, prima di mostrarvi la soluzione, vi sollecitiamo nell’allenare i vostri occhi alla ricerca del pupazzo di neve! Cercate di seguire un percorso preciso, osservate attentamente ogni minimo dettaglio magari partendo dal basso verso l’alto o viceversa, provato a costruire una linea immaginaria che vi dia una mano nel suddividere l’intera immagine in piccole parti suddivise.