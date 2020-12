Scopri, grazie alle previsioni del nostro oroscopo, per ciascun segno delle zodiaco quale destino lo attende in questa domenica di dicembre.

I segni dello zodiaco sono pronti per una domenica di pausa in questi giorni di festa ma come andrà? Ce lo dice il nostro immancabile oroscopo, l’unico che non va mai in vacanza.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Amiche, quelle vere, regaleranno il sorriso ai primi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Ariete

Dimenticate preoccupazioni e malinconie, stasera volete soltanto ridere e le amiche sono le persone giuste con cui farlo.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Accettate sempre i consigli delle amiche, ma non lasciatevi condizionare: l’ultima parola è sempre la vostra.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Viaggi, amore, sono le vostre vere passioni ma ogni tanto dovreste strizzare anche l’occhio a qualcosa che riguardi il bene altrui.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

La mente dei prossimi tre segni è tormentata da diversi turbamenti: quesa domenica dovrete fare ordine.

Oroscopo oggi Cancro

Il gonfiore, effetto abbuffata natalizia, vi fa sentire decisamente grasse e certo ciò non aiuta il vostro buonumore.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Un pizzico di gelosia va bene ma troppa rischia di far esplodere la situazione: fidatevi, dovete imparare a contenervi.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

Quell’amico che ci prova sembra non interessarvi ma forse qualche dubbio avanza, piano piano, nella vostra mente.

Amore: 4

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’intuito guiderà i prossimi tre segni: alcuni confermeranno intuizioni negativi altri vedranno il traguardo concretizzarsi.

Oroscopo oggi Bilancia

Siete felici delle vostre scelte e ogni giorno i progressi vi regalano sorrisi e soddisfazioni senza pari.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

Sensibili, argute e intuitive avete sempre ben chiaro davanti il vostro percorso e la prossima tappa che vi attende.

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Tenete d’occhio il partner già sicure di coglierlo con le mani nel sacco: forse è un flirt innocente ma voi non lo tollererete.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Gli stravizi del Natale intaccano la domenica degli ultimi tre segni dello zodiaco: è tempo di pagare pegno.

Oroscopo oggi Capricorno

Storcete il naso di fronte a qualche pettegolezzo di troppo che proprio non fa parte del vostro orizzonte culturale.

Amore: 7-

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Qualche spesa di troppo mina i vostri progetti per Capodanno ma certo non avrete voi a rinunciare.

Amore: 10

Lavoro: 7

salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Se a Natale avete esagerato ora la pagate con una cena a base di riso in bianco: pausa per gli eccessi.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 5



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.