Un labirinto costruito su misura per i gatti ma ognuno di loro sceglierà un modo tutto suo per superarlo: ecco come.

C’è chi salta l’ostacolo, chi va di sfondamento, chi cerca di agirare il problema e chi sfodera denti e unghie per aprire dei varchi: sono i gatti e il loro labirinto invisibile.

E’ uno dei video a tema “amici a quattro zampe” più virali degli ultimi tempi.

Del resto i pelosetti da sempre spopolano sul web, con filmati a volte teneri, altre volte eroici e il più delle volte super esileranti. Questa volta in particolare le risate sembrano a dir poco garantite con i nostri amici a quattro zampe impegnati in una missione veramente particolare, una missione in stile avventuroso, una missione in un labirinto su misura per loro.

Il labirinto invisibile dei gatti

Chi può resistere ad un video divertente sui gatti? Stando ai numeri totalizzati da questo filmato veramente pochi.

27.316.638 visualizzazioni e quasi 900mila like per un filmato in cui alcuni micetti sono invitati dalla loro padrona a superare un labirinto invisibile.

Armata di bottiglie dell’acqua e pellicola da cucina, l’autrice del filmato ha costruito un labirinto su misura dei felini che sono stati poi invitati a attraversarlo.

I felini iniziano il loro percorso all’entrata tutti allo stesso modo ma poi ognuno lo interpreta con personalità decisamente unica.

Ecco allora chi salta, chi attacca, chi prova a scappare e chi si ingegna per uscire da quel difficile labirinto.

Ma in quanti sono riusciti a portare a termine il percorso? Beh, noi non vogliamo anticiparvi nulla o rovinarvi la sorpresa. Guardate il video qua sotto e lo scoprirete.

Del resto se oltre 27 milioni di utenti si sono divertiti a seguire le gesta di questi teneri e geniali pelosi un motivo dovrà pur esserci.

Rivedetelo allora con noi