La presentatrice tv Giorgia Palmas ha avuto da poco la sua seconda figlia. Si è realizzata anche sentimentalmente ed i suoi post la ritraggono più felice che mai. Diamo i voti ai suoi look più recenti senza farci intenerire.

Giorgia Palmas ha dichiarato dal suo profilo Instagram di esser positiva al covid-19. Dopo la diagnosi del compagno, Filippo Magnini era altamente probabile che la stessa sorte sarebbe toccata anche a lei. Oggi analizziamo i suoi outfit e scopriamo qualcosa in più su una delle veline più amate di sempre.

Lo stile di Giorgia è sempre giovanile

Le parole della showgirl positiva al coronavirus sono state: “al momento cmq stiamo bene, spero di continuare così… Fortunatamente le bimbe stanno bene, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone… prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro…”.

Con l’outfit bianco, verde e nero sembra abbia venticinque anni. Questi look semplici e freschi la ringiovaniscono e mettono in risalto il suo fisico proporzionato. Voto: 8

Il dono più grande è Mia

Nell’immagine Giorgia sorride al parco Sempione di Milano con i suoi tre cagnolini al guinzaglio (Sansone, Cocco e Polpetta) gli accessori più belli, e la neonata a riposo. Carino il cappotto con pelo sul cappuccio e sull’abbottonatura, in tinta con i calzettoni a vista. Ok per gli iconici Dr. Martens di cui vi avevamo parlato consigliando cinque modi per abbinarli. La borsa, comoda ma bruttina, ed abbassa il livello di tutto l’outfit. Voto: 7

Le nozze dei due coetanei innamorati erano state inizialmente fissate per il 28 marzo ma l’emergenza sanitaria li ha costretti a rimandare l’evento. Avevano poi optato per dicembre, dando l’annuncio al programma di Canale 5 “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Nella foto seguente vediamo la coppia prima di entrare in studio. L’ex velina è in forma smagliante e le décolleté color argento con strass sono d’effetto. L’abito però, nonostante sia per un’ospitata televisiva, è inadatto per il pomeriggio e la spegne parecchio. Sarebbe senza alcun dubbio stata meglio con un dress meno groffato e di un tessuto più caldo, come il velluto, o più chic, come la seta. Voto: 5

Riguardo a lui i pantaloni sono decisamente troppo larghi.

La sua essenza sarda sembra racchiusa nella foto sotto. Sarà il suo essere in dolce attesa (l’estate scorsa) o il suo giocherellare con i capelli, lo sguardo trasognato o la scalinata con l’edera ma di fatto sta che il giallo le dona molto, e la borsa in cuoio è un classico che si abbina con tutto. Voto: 8

Giorgia è al settimo cielo per la nascita di Mia, di cui vi abbiamo parlato ha un matrimonio in vista (il suo) ed i lavori di influencer e presentatrice che porta avanti con entusiasmo da parecchi anni. Speriamo superi alla grande la sfida contro il nemico invisibile.

