Dopo le feste di Natale ci si trova sempre un poco appesantiti, gonfi e soprattutto con molti sensi di colpa per aver mangiato troppo. Ecco il frullato depurativo da provare assolutamente.

Facile come bere un bicchier d’acqua, ecco come sarà la rimessa in forma dopo le feste di Natale. Quando si mangia molto e soprattutto senza badare alle quantità di cibo che si assumono durante le giornate di Natale, quello che può succedere è ritrovarsi con la pancia gonfia, molta ritenzione idrica e con lo stomaco sottosopra.

Se il senso di pesantezza vi ha davvero sopraffatto, è arrivata l’ora di porre rimedio con qualcosa di naturale, economico e semplice da preparare come un frullato! Scopriamo come prepararlo passo dopo passo. Prova anche la vellutata detox di finocchi perfetta dopo le grandi abbuffate.

Come preparare il frullato detox da bere dopo le abbuffate natalizie

Per preparare il frullato detox, avrete bisogno di:

3 carote di media grandezza

il succo di 2 arance

1 bicchiere di acqua naturale

Per prima cosa tagliare le carote a rondelle sottili e versarle nel bicchiere del frullatore, aggiungere il succo di due arance e l’acqua naturale e avviare il frullatore. Frullare fino a quando non si otterrà una bevanda liquida e dall’aspetto omogeneo.

Questo frullato è ricco di antiossidanti e di vitamine perfetto da utilizzare come spuntino o per la colazione. Il frullato detox non può essere utilizzato come sostituto del pasto ma se si vuol perdere del gonfiore dopo le abbuffate natalizie si può bere come spezza fame, per colazione magari accompagnato a qualche biscotto integrale.

Dopo il periodo natalizio, il modo migliore di ritrovare la forma è senza dubbio quello di mantenere un’alimentazione bilanciata, evitare l’utilizzo di condimenti troppo grassi, di zuccheri e carboidrati raffinati e preferire un’alimentazione sana, ricca frutta, verdura, pane e pasta integrali e proteine come quelle del pesce, dei legumi e della carne bianca.

Rivolgersi ad un nutrizionista sarà la scelta migliore per perdere peso in modo sano senza perdere il gusto per la buona tavola.