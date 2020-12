Cicogna a Uomini e Donne: “Emozione indescrivibile”

Cicogna a Uomini e Donne: un’amatissima ex tronista è incinta. Il dolce annuncio sui social: “Emozione indescrivibile”.

La famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora. Sono tanti i bambini di coppie nate nello studio del dating show di canale 5 che, il prossimo anno, accoglierà altri piccoli in famiglia. Ad annunciare di essere in dolce attesa è stata una delle ex troniste di Uomini e Donne più amate dal pubblico.

Il suo percorso nel programma di Maria De Filippi non si concluse nel migliore dei modi, ma oggi, l’ex tronista è felicemente fidanzata e tra qualche mese diventerà per la prima volta mamma per la gioia di tutti i fans.

L’ex tronista di Uomini e Donne Silvia Raffaele è incinta

L’ex tronista di Uomini e Donne, Silvia Raffaele, è incinta. Dopo aver corteggiatore Fabio Colloricchio nella stagione 2014/2015 con l’ex tronista argentino che le preferì Nicole Mazzocato, Silvia Raffaele salì sul trono la stagione successiva, ma dopo un mese, decise di abbandonare il trono non riuscendo a vivere con spensieratezza il percorso. Silvia, poi, ha trovato l’amore con il calciatore Andrea La Mantia con cui fa coppia fissa nel 2015. Ad annunciare la gravidanza è stata la stessa Silvia sul suo profilo Instagram.

“Nonostante nell’ ultimo periodo io sia stata abbastanza riservata inerente la mia vita privata, oggi sento la necessità e la gioia di condividere con voi una lieta notizia. Molto presto io e Andre saremo in tre❣️.Inizia un nuovo capitolo della nostra vita insieme e non vediamo l’ora”, ha scritto Silvia che diventerà mamma di un maschietto che si chiamerà Lorenzo.

“La gioia del tuo arrivo è un’emozione così indescrivibile che non bastano parole per raccontarlo.Nonostante quest’anno sarà un Natale un po’ diverso per tutti, ricordiamoci che questo giorno è una festa che riempie il cuore di gioie e per questo noi vorremmo augurarvi tanto amore e serenità con la speranza che sia un anno migliore per tutti”, ha aggiunto l’ex tronista che sta ricevendo tantissimi messaggi di auguri da parte di amici e fan che hanno continuato a seguirla. Dopo Ludovica Valli incinta di una bambina, Silvia Raffaele allargherà la famiglia con un maschietto.