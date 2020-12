Barbara d’Urso ha un fidanzato segreto? Alessi svela tutta la verità

Barbara d’Urso da anni dichiara di essere single, ma il Direttore di Novella 2000 ha raccontato tutta la verità sulla vita sentimentale della conduttrice di Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso nonostante sia ogni giorno sul piccolo schermo degli italiani, è una donna molto riservata per tutto quello che riguarda la sua vita privata. Vita che, com’è giusto che sia, custodisce con grande cura. Da anni però, ci ha tenuto a chiarire, che non ha un uomo nella sua vita e nonostante a volte la mancanza di qualcuno al suo fianco si faccia sentire, preferisce stare da sola piuttosto che con qualcuno con cui non sia realmente scattato un reale interesse.

Per non parlare che molti, magari, sono interessati a Barbara, il personaggio televisivo che ogni giorno vedono in diretta, e non a Carmelita, la sua vera assenza, ma nonostante tutto Roberto Alessi, suo fedele opinionista e direttore di Novella 2000, sulle pagine di Libero Quotidiano è convinto che la bella conduttrice partenopea, che di recente “ha dato” i numeri, non abbia raccontato tutta la verità sul fedele pubblico, insinuando che lei abbia un amore segreto.

Barbara d’Urso ha un fidanzato in gran segreto? Ecco cosa ha dichiarato il direttore Alessi.

Roberto Alessi parla della vita sentimentale di Barbara d’Urso

Roberto Alessi non ha fatto mistero di avere un unico cruccio nei confronti della conduttrice di Pomeriggio 5, che da anni lo ospita nei suoi salotti televisivi. Quale? Quello di non riuscire a beccarla con il suo fidanzato. In quanto il direttore di Novella 2000 è convinto che la bella conduttrice partenopea in realtà, nonostante neghi da anni, nasconda un bel fidanzato dagli occhi indiscreti delle luci dei riflettori.

“Ho un solo cruccio legato a lei” ha esordito il direttore sulla bella conduttrice, che in molti sospettano non essere stata sincera sui ritocchini del chirurgo. “Non riesco mai a beccarla con il suo amore segreto” ha proseguito. “Io sono certo che esiste, ma continua a sfuggire“ ha concluso, confermando che dunque Barbara avrebbe un fidanzato segreto che non avrebbe alcuna voglia di mostrare al suo grande pubblico.

Anche se, come ormai noto, visto che è diventato il suo iconico saluto alla fine di ogni diretta televisiva, il suo cuore sembrerebbe appartenere soltanto ai suoi due figli e al suo fedele pubblico. Ma secondo Roberto Alessi, anche al suo fidanzato segreto.

Grazie per l’affetto con cui avete seguito anche il nostro Speciale #noneladurso di ieri sera! Picchi di 3 milioni e del 22% con 9 milioni di contatti!!🥰🥰🥰❤️❤️❤️ Grazie agli esperti, ai politici, alla Ministra intervenuti…

1/2 pic.twitter.com/rOOI6eNN0C — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) December 21, 2020

Siamo orgogliosi di portare l’informazione anche al 20 dicembre!E poi anche un pizzico di leggerezza!! Questa puntata extra era l’ultima del 2020, ci rivediamo il 10 GENNAIO 2021!Vi amoooo❤️ #noneladurso #daytimeinprimetime #pochissimaspesagrandissimaresa #colcuore❤️

2/2 — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) December 21, 2020

Il pubblico della rete, dopo queste recenti dichiarazioni, è curioso di conoscere chi è il fidanzato di Barbara d’Urso, mentre lei non ha ancora commentato questa recente indiscrezione sulla sua vita privata e probabilmente lo farà soltanto quando tornerà in diretta con i suoi seguitissimi programmi.