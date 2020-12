Alessia Marcuzzi commenta il bacio di Tommaso Zorzi e Andrea Zenga: web impazzisce

Alessia Marcuzzi non ha potuto fare a meno di commentare il bacio tra Tommaso Zorzi e Andrea Zenga, nato per un gioco degli autori del Grande Fratello Vip, facendo impazzire il web.

Alessia Marcuzzi non ha mai nascosto di essere una grande fan di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, che sta raccogliendo non pochi consensi da parte del pubblico del piccolo schermo. Tant’è che la produzione di canale 5 ha scelto di prolungare la messa in onda del reality show fino a metà febbraio e di non concludere a dicembre, come precedentemente stabilito.

La bella conduttrice, in queste ore, non ha potuto fare a meno di commentare un video che ha trovato in rete. Video che ha scatenato tutti i suoi istinti da fangirl, vedendo Andrea Zenga e Tommaso Zorzi scambiarsi un bacio degno di nota. La sua reazione alla clip ha scatenato il popolo della rete, che si è complimentato per la bellezza di sua madre, in quanto è stato ben lieto di scoprire che Alessia, proprio come tutti loro, ama alla follia l’influencer, che in assoluto il protagonista indiscusso di quest’edizione, ma che cosa ha detto la Marcuzzi tanto da far mandare in estasi i fan del programma?

Tommaso Zorzi bacia Zenga per scherzo. Alessia Marcuzzi: “Mi piace lo stesso!”

Alessia Marcuzzi ha ammesso di aver trovato il video, quasi per caso, sulla sua personale home dei social ed è rimasta positivamente colpita dal bacio tra Zorzi e Zenga. Tanto da pensare che tra i due fosse addirittura nata una nuova storia d’amore.

“Ma che bacio super? Mi è partita la ship per gli Zorzenga!” ha commentato entusiasta la conduttrice, taggando perfino Gaia, la sorella di Tommaso. Purtroppo i suoi sogni sono durati poco, perchè alcuni utenti della rete le hanno fatto notare che purtroppo il tutto è nata da un gioco proposto dagli autori e non perché tra loro fosse nato il sentimento. Tant’è che a baciarsi sono stati pure Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

“Ragazzi ma cosa ne so, ho aperto Twitter e mi sono ritrovata a vedere questo bacio pazzesco“ ha subito replicato alla conduttrice a chi le ha fatto notare che purtroppo non è nata nessuna storia d’amore nella casa. “Sarà anche uno scherzo, ma a me questa scena è piaciuta lo stesso!” ha concluso, mettendo ben in chiaro le cose con chi ha provato a distruggere i suoi sogni. In quanto che sia finzione o meno, lei ha apprezzato ugualmente quanto accaduto.

Ma che ne so… ho aperto twitter e vedo sto bacio pazzesco. Sara’ uno scherzo….ma mi piace lo stesso!!!! https://t.co/UqMq9nWzB8 — Alessia Marcuzzi (@lapinella) December 26, 2020

Alessia Marcuzzi ha commentato il bacio tra Tommaso Zorzi e Andrea Zenga, sperando fosse dettato da un reale sentimento, ma nonostante si sia trattato soltanto di un gioco lei ha apprezzato e non poco, a differenza di Stefano Bettarini che ha stroncato tutto, quanto mostrato sul piccolo schermo degli italiani.