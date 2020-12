Se desiderate avere i capelli puliti e profumati non è poi così difficile, scoprite i trucchi infallibili e veloci da seguire a casa.

I capelli possono emanare un cattivo odore per diversi motivi non solo perchè la cute può essere grassa, ma anche la scarsa igiene può essere responsabile. Certo che diventa imbarazzante se ci si trova in compagnia, il timore di avvicinarsi a qualcuno che potrebbe sentire il cattivo odore. E’ capitato almeno una volta nella vita di ogni donna, di avere i capelli che emanano un odore sgradevole.

Anche i capelli maggiormente esposti all’inquinamento atmosferico e utilizzo di prodotti sbagliati possono far sporcare i capelli in brevissimo tempo. La conseguenza a tutto ciò è un odore pessimo che deriva dalla chioma. Ma ci sono dei trucchi infallibili che possono far profumare a lungo i capelli, scopriamo quali.

Come far profumare i capelli a lungo

I capelli possono profumare a lungo, solo se si presta la giusta attenzione, cerchiamo di capire come intervenire per far si che la chioma profumi. Evitate di spruzzare sulla chioma profumi o deodoranti sui capelli sporchi e che puzzano, perchè si creerà un mix di odori poco gradevoli.

Quando i capelli puzzano si procede in questo modo, primo step per la cura e salute dei capelli è lavarli almeno 2-3 volte a settimana con shampoo senza siliconi e solfati, scegliete prodotti con formulazioni naturali. Inumidite i capelli, applicate lo shampoo e fate dei massaggi al cuoio capelluto con i polpastrelli, senza sfregare energicamente con le unghie così da non irritare la pelle. Inoltre va assolutamente evitato in caso di cute grassa perchè intensifica il problema, determinando il cattivo odore dei capelli.

Poi applicate il balsamo dopo averli sciacquati bene, scegliete sempre un prodotto specifico per i vostri capelli. Poi almeno una volta a settimana eseguite una maschera per capelli, che potete prepararla a casa da sole con ingredienti naturali che proteggono la chioma. Adesso potete asciugare i capelli per bene ed evitate di andare a letto con i capelli umidi, eviterete di umidire la federa dei cuscini che possono far proliferare funghi e non solo emanano un cattivo odore.

Se desiderate far profumare i vostri capelli preparate una miscela naturale con qualche goccia di olio di lavanda con olio di Jojoba, miscelate e mettete in una bottiglina con spray e vaporizzate sulle lunghezze, ma non fatelo tutti i giorni. Un’alternativa è una miscela di olio di gelsomino miscelato all’olio di palma, mescolate e vaporizzate sulla chioma, avvolgete i capelli con una cuffia per doccia.

Lasciate per 15 minuti e poi lasciate i capelli liberi noterete che saranno profumati per tutta la giornata. Ma non eccedete, sono soluzioni rapide in caso di emergenza, ma il consiglio è di lavare i capelli e non coprirli con altri profumi.