Le lenticchie sono legumi molto utilizzati in cucina, non dovrebbero mai mancare nella dieta, ma perchè? Scopriamolo

Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è importante per il benessere del nostro organismo, non si dovrebbe mai andare incontro a carenze.

Ogni alimento fa bene al nostro organismo, basta porre attenzione alle quantità e come viene servito, il metodo di cottura va ad influire notevolmente.

I legumi sono tra gli alimenti che non dovrebbero mai mancare a tavola, in particolar modo le lenticchie, ma come mai? Scopriamo perchè le lenticchie non dovrebbero mai mancare a tavola.

Lenticchie: non dovrebbero mai mancare a tavola

Le lenticchie sono legumi che non dovrebbero mai mancare a tavola perchè apportano diversi benefici. Anche se hanno dimensioni molto piccole e variabili in base alla varietà apportano tante sostanze nutritive di cui il nostro organismo non ne può fare a meno.

Le dimensioni variano da 2 mm fino ad un massimo di 9 mm, con un colore che varia dal giallo all’arancione fino al marrone. Le lenticchie sono legumi ricchi in sali minerali, carboidrati grassi e antiossidanti, proteine per non dimenticare delle fibre che sa aumentano la sazietà e facilitano il transito intestinale. Non solo apportano tanto benessere al nostro organismo esaminiamo in dettaglio.

-Livello basso di colesterolo: le fibre, i folati ,il magnesio, il potassio e i livelli bassi di sodio. riescono a far abbassare il livello di colesterolo nel sangue e di conseguenza anche la pressione arteriosa.

-Aumenta il senso di sazietà: perfette da inserire in una dieta sana ed equilibrata e non solo anche chi è molto attento alla propria linea. Grazie alle fibre solubili in esse contenute riesce a mantenere il peso corporeo costante.

– Riducono l’insorgenza del diabete: per la presenza delle fibre solubili si riduce l’assorbimento degli zuccheri semplici, così si stabilizza la glicemia e previene i cali energetici.

-Ripristina il calo di ferro: in particolar modo alle donne in gravidanza e allattamento. Non solo anche durante le mestruazioni in cui si ha carenza di ferro.

Ma come tutti gli alimenti le lenticchie vanno assunte con moderazione, ma perchè? L’eccesso potrebbe provare dei veri e propri problemi all’organismo come fenomeni di meteorismo, flatulenza, digestione lenta e aerofagia. In caso di flatulenza ecco come attenuare il problema.

In alcuni casi se ci sono particolari problemi digestivi il medico potrà consigliarvi al meglio come assumerle, magari acquistate quelle decorticate. Le persone che hanno particolari problemi all’apparato urinario o ulcere devono limitarne il consumo.