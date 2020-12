Lorena Bianchetti, la richiesta del marito: “Me l’ha chiesto per Natale”

Lorena Bianchetti svela di aver ricevuto una clamorosa richieste dal marito Bernardo De Luca: “Me l’ha chiesto per Natale”.

Per Natale, Bernardo De Luca, il marito di Lorena Bianchetti, alla conduttrice di A sua immagine avrebbe fatto una richiesta precisa. A svelarlo è stata la stessa conduttrice ai microfoni del settimanale DiPiù Tv che le ha dedicato la copertina.

Bellissima, serena e felice accanto al marito Nernardo e alla figlia Estelle, la conduttrice svela l’importante regalo che le ha chiesto il marito. Mamma innamorata della sua bambina a cui dedica tutte le sue energie, la Bianchetti ha svelato il desiderio del marito.

Lorena Bianchetti allarga la famiglia? Il desiderio del secondo figlio del marito Bernardo

La nascita di Estelle ha travolto d’amore la vita di Lorena Bianchetti diventata mamma a 45 anni e del marito Bernardo che ora sogna di allargare la famiglia con il secondo figlio. “Per Natale mio marito mi ha chiesto un fratellino per Estelle”, ha raccontato la Bianchetti a DiPiù Tv.

L’arrivo di Estelle ha cambiato per sempre la vita della Bianchetti che ha più volte raccontato quanto l’arrivo della sua bambina sia stata il dono più grande della sua vita. “In quattro anni ho fatto tutto. Mi sono fidanzata con Bernardo […], ci siamo sposati e abbiamo avuto lei, la nostra bimba. Tutto è avvenuto in un’età, come si dice, in cui mi ero quasi messa il cuore in pace e non pensavo al matrimonio, tanto meno a diventare mamma”, ha raccontato Lorena a Di Più a marzo 2019.

La Bianchetti che ha messo al mondo la sua bambina con taglio cesareo che ha definito “non proprio una passeggiata” sarà pronta ad allargare la famiglia? Accanto al marito Bernardo ha trovato la metà esatta della mela. In pochissimo tempo si è innamorata, sposata, fidanzata ed è diventata mamma ed oggi è una donna serena e felice sotto tutti gli aspetti.

Il 2021, dunque, per la conduttrice di A sua immagine sarà l’anno giusto per allargare la famiglia e regalare un fratellino alla piccola Estelle come desidera il marito?.