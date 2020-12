Gabriele Costanzo è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. I ricordi della conduttrice: il primo incontro prima dell’adozione.

Gabriele Costanzo è il figlio adottivo di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Innamorata di Gabriele che è entrato casualmente nella sua vita, la conduttrice di canale 5 ha parlato più volte dell’adozione e del rapporto che ha oggi con il figlio svelando di aver avuto molta paura prima di andare al primo incontro.

Oggi, Gabriele lavora con mamma Maria, restando dietro le quinte, è fidanzato con Francesca Quattrini e non ha ancora realizzato un grande sogno della De Filippi ovvero quello di diventare nonna.

Gabriele Costanzo: Maria De Filippi racconta l’adozione del figlio

Maria De Filippi non ha mai nascosto di aver avuto molta paura prima d’incontrare il figlio Gabriele con cui, giorno dopo giorno, ha imparato a fare la mamma creando con lui un rapporto d’amore e di complicità.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, la conduttrice di Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici, ricordando quel momento, ha raccontato:

“Ho avuto tantissima paura, il giorno prima di conoscerlo ero terrorizzata – ha confessato al Fatto Quotidiano -. Quando la prima volta ho visto la sua foto mi sono detta: ‘Adesso cosa faccio se non sono capace?’. Non si nasce madri, si impara con il tempo e si cresce insieme”.

Diversamente da mamma Maria e da papà Maurizio, Gabriele ha scelto di lavorare dietro le quinte. Su cosa accade a lavoro, sempre ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, aveva aggiunto:

“Ogni tanto mi arrabbio quando non è puntuale. Non lo riprendo io, ma ci sono persone deputate a farlo. Quando non si svegliava al mattino per andare al lavoro lo svegliavo, adesso non lo sveglio più perché è giusto che prenda un ca******ne”.

In un’intervista più recente rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, infine, ha dichiarato: “Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele: lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?”.