Il bacio della mamma cura davvero un disturbo del bambino

Con il bacio della mamma passa davvero, uno studio ha fatto luce sull’effetto placebo del bacio nei bambini.

“Vieni dalla mamma che ti da un bacio e passa tutto”, quante volte hai detto questa frase o l’hai sentita dire? Molte volte i bambini quando si fanno male si fanno coccolare dalla mamma e desiderano essere baciati sulla bua, e come per magia tutto passa in un battibaleno. Come è possibile? Il bacio della mamma secondo la scienza avrebbe un effetto placebo e sarebbe particolarmente efficace per alleviare una condizione del bambino. Scopri di cosa si tratta.

Il bacio della mamma cura il mal di testa del bambino

Tra una mamma e suo figlio si istaura un legame affettivo profondo e meraviglioso, il bambino sa che i suoi genitori sono i suoi pilastri e può sempre rivolgersi a loro quando ha bisogno di qualcosa o se ha dei problemi.

Il bambino quando si sente male o cade cerca istintivamente la rassicurazione della madre chiedendole le coccole per poi sentirsi immediatamente meglio.

Rebecca Saxe, una neuroscienzata cognitiva al MIT di Boston si è da sempre interessata al funzionamento del cervello dei bambini e in questo ambito ha svolto molte ricerche.

Nel 2015 ha ricevuto molte gratifiche a livello professionale grazie ad una ricerca in seno alla quale ha effettuato una risonanza magnetica molto particolare. La risonanza è stata fatta ad una madre intenta a baciare suo figlio.

Questa immagine ha segnato un passo in avanti nella sua carriera. Questa risonanza è unica nel suo genere ma perché fare questo tipo di risonanza e cosa è riuscita a dimostrare?

Altri neuroscienziati avevano affrontato questo argomento prima di lei gettando le basi per una grande verità: il bacio è un ponte emotivo che rafforza il legame empatico tra coloro che se lo scambiano.

Sapete cosa ha evidenziato questa ecografia? Grazie a questa immagine la Dottoressa è riuscita a dimostrare che nel cervello della mamma e in quello del figlio si attivavano le medesime aree durante il bacio.

Altri studi sono stati condotti nella stessa direzione ed erano riusciti a dimostrare che qualora un bambino durante la sua infanzia vivesse carenze affettive da grande potrebbe manifestare problemi neuropsichici come cefalee costanti.

Un rapporto affettivo sano tra i genitori e il proprio figlio è molto importante tanto che

Inoltre altri studi hanno dimostrato che un’altra teoria si basa sul fatto che un matrimonio tossico fa male a un figlio più che un divorzio.

Ad ogni modo il bacio è l’espressione massima del tuo affetto, puoi usarlo come strumento per coccolare tuo figlio e fortificare il vostro rapporto affettivo e prevenire i mal di testa.