Manca poco a Capodanno. Hai già in mente come sistemare i capelli? Opta per l’acconciatura che ti piace, scegliendo tra i look più gettonati del 2020

Il Natale è ormai archiviato e manca poco alla fine dell’anno. Per Capodanno non c’è mise che tenga senza un’acconciatura perfetta. Hai già in mente come sistemare i capelli? Se la risposta è no, non ti preoccupate, ti aiutiamo volentieri noi. Sappiamo bene che, per quest’anno, l’atmosfera è molto diversa. Siamo ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid e le festività hanno un’impronta molto diversa. Divieti e restrizioni di certo non aiutano a mantenere la giusta serenità. Tuttavia è importante prendersi cura di se e studiare il proprio look, nei minimi dettagli.

Poco importa se non si potrà andare in discoteca o fare notte fonda con parenti e amici a scambiarsi gli auguri brindando. L’importante è sentirsi belle e in armonia sempre e comunque, nonostante tutto. E, allora, pensa fin da ora all’acconciatura ideale da sfoggiare a Capodanno! Se sei appassionata di rimedi naturali per capelli, sicuramente li avrai curati al meglio in questi lunghi mesi di lookdown e riaperture ‘stop &go’. Il fai da te, offre soluzioni davvero valide per tanti problemi, anche per i capelli tendenzialmente grassi.

Quindi non ti resta che decidere come sistemare al meglio la chioma per salutare il 2020. Ti proponiamo di seguito una gamma look diversi, tutti belli e di ultima tendenza, da realizzare e sfoggiare durante pranzi e cene in famiglia, o nelle videochiamate con amici vicini e lontani. Scopriamo insieme quali sono le proposte più gettonate a cui ispirarsi e da sottoporre, magari, all’attenzione del proprio hair stylist.

Acconciatura di Capodanno. Ecco i look più irresistibili!

Partiamo dal primo look: se il tuo stile è elegante, allora punta tutto sul raccolto. Per realizzare un’acconciatura ricercata ricorda che non c’è bisogno di esagerare anzi, in generale, vale la regola “less is more”. Se desideri un tocco di raffinatezza, ma senza eccessi, allora opta subito per un classico chignon, che ben si adatta a quasi tutte le mise. In alternativa, puoi scegliere anche un semi raccolto, che è un evergreen di stile, se preferisci un effetto un po’ più spettinato. Se lo desideri, puoi impreziosire l’acconciatura con qualche fermaglio gioiello ma, nel caso, occhio a calibrarlo bene con la scelta degli orecchini, per evitare un risultato finale troppo eccessivo.

Il semi raccolto rappresenta la soluzione ideale anche se hai capelli di media lunghezza. Inoltre tieni conto che risolve anche molti problemi derivanti da un taglio irregolare, perché ti permette di giocare sugli effetti asimmetrici come riccioli ribelli, frangette in evidenza, mèches e riflessi che si può decidere di valorizzare al meglio.

Se ami uno stile più romantico allora nn c’è niente di meglio delle trecce. Le combinazioni sono davvero tante! Si spazia dalle due trecce laterali alla treccia posteriore, passando per l’intreccio semplice e quello più complesso, fino ad arrivare alle bellissime versioni della treccia alla francese e della coroncina di trecce (quest’ultima particolarmente gettonata nei paesi dell’Europa dell’Est). Anche in questo caso puoi impreziosire l’acconciatura con qualche dettaglio, magari con uno o più fiori di stoffa. Un tocco di colore in più non gusta mai, ma attenta a non esagerare!

E come fare se, invece, hai un taglio corto e scalato? Niente paura, abbiamo il consiglio adatto, su misura per te! In questo caso punta tutto sul raccogliere soltanto alcune ciocche di capelli lasciandone altre morbide. Un’altra idea è quella di giocare su un effetto scomposto, magari con alcune ciocche ad effetto frisé. Se vuoi ottenere un tocco di classe in più, puoi abbinare un bel cerchietto magari, a tema natalizio.

Comunque, qualunque sia il tuo stile preferito, l’imperativo categorico in questo 2020 tutto da dimenticare è: osare! Non trascurare nulla, dall’acconciatura all’abito, fino ad arrivare agli accessori. Anche se resterai a casa, ti meriti di brindare al nuovo anno con con look davvero impeccabile!