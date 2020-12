Test psicologico: quale canzone di Natale sei?

Se tu fossi una canzoncina di Natale, quale ti rappresenterebbe di più? Scopri quale canzone di Natale si adatta alla tua personalità con questo test.

In occasione delle festività moltissimi cantanti hanno dedicato una canzone al Natale, che si tratti della rielaborazione di vecchi classici o di new entry, ognuno di noi ha la sua canzone perfetta da riprodurre durante le festività. Quale canzone di Natale si avvicina di più alla tua personalità? Una canzone classica, una rivisitazione di un classico, un rock, una canzone per bambini? Se hai già una canzone preferita, vediamo se questo test è in grado di individuarla.

Test: che canzone di Natale sei?

Sei pronto per fare il test? Ci vogliono solo pochi minuti, devi rispondere ad alcune semplicissime domande ed annotare le tue risposte.

1. La tua vacanza di Natale ideale dove la immagini?

A / A Londra o New York, per vivere appieno la magia del Natale

B / A casa, per bere cioccolata calda mentre ti rilassi e ti godi tutti i film di Netflix che non hai avuto il tempo di guardare

C / In montagna, a sciare e mangiare e a godere del tepore dei caminetti

2. Con chi preferisci trascorrere il capodanno?

A / Con la tua famiglia

B / Con la tua dolce metà

C / Con i tuoi amici

3. Tua madre ti ha fatto un regalo che non ti piace, qual é la tua reazione?

A / Fingi di essere felice

B / Non lo dai a vedere perché non vuoi che ci resti male

C / Ti lamenti apertamente e le chiedi di sostituire i regali

4. Cosa non vedi l’ora di assaggiare?

A / Piatti deliziosi

B / Dolci deliziosi

C / Fiumi di alcool

5. Cosa ti piace di più del Natale?

A / Le decorazioni

B / Il fatto di riunirti con i tuoi cari

C / Scambiarti i regali

6. Come ti orienti per fare i tuoi regali?

A / Opti per piccoli pensierini come tisane o cioccolatini

B / Chiedi a tutti cosa vogliono per Natale, a costo di andare in rosso li accontenti tutti

C / Non ti preoccupi molto e opti per dei buoni regalo.

7. Che opinione hai dei canti natalizi?

A / Li ami e li ascolti per tutto il mese di Dicembre

B / Ti piace ascoltarli durante le feste e durante i tuoi preparativi

C / Non è il tuo genere musicale

8. Quale vestito potresti indossare a Capodanno?

A / casual natalizio, un jeans e un maglione di Natale, magari anche con un cerchietto da renna in testa

B / Glitter fashion, non si può non notarti sei meravigliosa e luminosa, tacchi alti, vestito con strass e truccata alla perfezione

C / Minimal, sei ordinata ma non eccessiva, trucco nude, abbigliamento tra il casual e l’elegante.

9. parliamo di decorazioni, che aspetto ha il tuo Albero di Natale?

A / Lo hai addobbato con la classica stella in cima, palline, ghirlande e molto altro. Il tuo albero è super agghindato, non manca nulla

B / IL tuo albero lascia un pò a desiderare, diciamo che avresti potuto aggiungere qualche pallina in più, e magari anche una ghirlanda

C / Non hai fatto l’Albero di Natale

10. Se tu fossi un personaggio del presepe, chi saresti ?

A / Il piccolo Gesù

B / Maria o Giuseppe

C / Il bue o l’asinello

11. Al lavoro hanno organizzato una festicciola natalizia con tanto di Babbo Natale segreto

A / Corri a vedere di cosa si tratta

B / Partecipi e con l’occasione fai gli auguri a tutti i tuoi colleghi

C / Santa cosa? non ti interessa, sei in ferie

12. Dovresti lavorare a Capodanno …

A / fai di tutto per scambiare il turno con un collega, è una questione di assoluta importanza

B /Ti assicuri che il tuo turno sia abbastanza corto da permetterti di non perderti il veglione

C / Peccato, ti rifarai l’anno prossimo

Risultato del test

Dopo aver risposto a tutte le domande conta tutte le A, le B e le risposte C e leggi il profilo della lettera che hai scelto più volte.

Se hai totalizzato più risposte A:

La tua canzone di Natale é: All I Want for Christmas is You di Mariah Carey

Sei la classica persona che ama moltissimo il Natale, inizi ad ascoltare le canzoncine un mese prima e non vedi l’ora di decorare l’albero. La tua casa sembra quella di Babbo Natale e non vedi l’ora di mostrare le tue decorazioni ai tuoi ospiti.

Se hai totalizzato più risposte B:

La tua canzone di Natale é: Last Christmas di Wham

Sei una persona molto romantica, quello che ami di più del Natale è passare finalmente del tempo con la tua famiglia. Non fai quasi mai progetti per Natale, niente viaggi, solo il piacere di trascorrerlo con i tuoi cari.

Se hai totalizzato più risposte C:

La tua canzone di Natale é: Christmas Is All Around di Billy Mack

Il Natale non è una festa che ami in modo particolare. Preferiresti sciare tutto il giorno piuttosto che trascorrere questa giornata a tavola con la tua famiglia. In compenso hai un debole per capodanno, lo organizzi nei minimi dettagli e scegli la festa più borderline che esiste.

Ti è piaciuto questo test? Sapevi che ascoltare le canzoni di Natale potrebbe nuocere alla salute mentale?