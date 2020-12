Sonia Lorenzini rifatta? Foto del prima e del dopo della concorrente del GF Vip

Sonia Lorenzini si è rifatta? Ecco le foto al confronto del prima e dopo l’esser diventata una delle concorrenti del GF Vip.

Sonia Lorenzini è una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, entrata nella casa più spiata d’Italia dopo che la produzione ha optato di far terminare il programma a febbraio e non a dicembre come precedentemente stabilito.

Il pubblico del piccolo schermo, però, aveva già avuto modo di conoscerla durante la sua esperienza a Uomini e Donne, dove ha ricoperto il ruolo di tronista. Non appena entrata nella casa, i telespettatori l’hanno notata leggermente diversa rispetto a quando era una delle protagoniste degli studi Elios di Roma. Tant’è che sorto loro spontaneo un dubbio: Sonia Lorenzini si è rifatta? Ecco le foto a confronto del prima e dopo che diventasse un personaggio pubblico.

Sonia Lorenzini si è rifatta? Le foto di com’era prima di diventare famosa

Sonia Lorenzini, come anticipato, è una delle concorrenti del GF Vip e il suo ingresso ha fatto discutere e non poco i telespettatori. Molto probabilmente anche a causa del suo rapporto con Tommaso Zorzi. I due, non appena si sono incontrati, non se le sono di certo mandate a dire visto che avevano avuto alcune incomprensioni qualche tempo fa.

L’attenzione del pubblico su Sonia è caduta sul viso, e sui suoi look ispirati a Chiara Ferragni, che è apparso leggermente diverso rispetto a quello di un tempo, sospettando che sia ricorsa all’aiuto del chirurgo per migliorarsi, ma le cose stanno soltanto così?

Mettendo a paragone le foto del prima e dopo di Sonia Lorenzini si nota che la bocca è molto più carnosa rispetto a prima. Probabilmente l’ex tronista ha scelto di farsi il filler alle labbra, una pratica molto comune al giorno d’oggi per aumentare il volume della labbra. Anche il viso sembra molto diverso e c’è chi sospetta che si sia rifatta gli zigomi, ma è possibile che rispetto a qualche tempo abbia perso un maggior numero di peso.

Le sopracciglia, come avete modo di notare, sono abbastanza diverse. Oggi, rispetto a qualche anno, ha preferito farsele crescere, piuttosto che tenerle molto sottili. La loro forma è decisamente importante, in quanto spesso cambia radicalmente la forma e l’espressione di un viso ed è giustificabile che da quando le abbia modificate appaia un po’ diversa rispetto a prima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IntratteniTrash ✈😎 (@uominiedonneamicitv)

Sonia Lorenzini oggi è sicuramente un po’ diversa rispetto a prima, ma ha davvero ricorso all’auto del chirurgo per migliorarsi? Almeno per il momento lei non si è sbilanciata a tal proposito.