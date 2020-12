Ricordate Amber Rachdi? La protagonista di Vite al Limite che pesava ben 298 kg alla modica età di 23 anni. Che fine ha fatto oggi?

Nel 2015, Amber Rachdi commosse gli spettatori di Vite al limite con la sua storia, appariva come una ragazza terribilmente infelice. Aveva solo 23 anni e pesava 298 chili.

Dopo aver modificato il suo rapporto con il cibo, aver fatto esercizio ed essersi sottoposta a un intervento di bypass gastrico, ha perso 181 chili. Ecco la sua incredibile trasformazione.

Il grande cambiamento di Amber

Amber aveva iniziato ad avere problemi con il peso quando era solo una bambina. A 5 anni, infatti, pesava già 70 kg. Crescendo ha iniziato a usare il cibo come un mezzo per placare i suoi attacchi di ansia. Solo quando mangiava, riusciva a mettere a tacere la tormentata convinzione di aver deluso i suoi cari. I medici comunicarono ai suoi genitori che continuando su quella strada “sarebbe morta prima di compiere 30 anni“. La stessa Amber Rachdi iniziava a credere che sarebbe stato meglio per tutti se non fosse mai nata.

Ogni movimento per lei era doloroso, ma più di tutto la ferivano gli sguardi carichi di pena di sua madre e le battute sarcastiche di suo padre.

Poi, però, ha deciso di reagire e senza lasciarsi spaventare dagli enormi sacrifici che avrebbero costellato il suo percorso, è riuscita a dimagrire.

Grazie alle cure del dottor Nowzaradan, Amber è rinata ed è anche diventata una social influencer! Un po’ come Lady Hodder.

Amber Rachdi ha condiviso la sua battaglia su Instagram, dove ha 207 mila follower e il profilo verificato. In tanti, ogni giorno, si complimentano con lei per la forza di volontà dimostrata.

Oggi ha 28 anni, va in palestra tutti i giorni, ama giocare con il suo look passando dal suo naturale colore di capelli alla chioma bionda. Inoltre, cosa fondamentale, si è rivolta a uno psicologo per risolvere i suoi problemi di ansia. Sui social ha spiegato: “So che non sarò mai magrissima, ma ho fatto pace con il mio corpo”.